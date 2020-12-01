ضربوه حتّى فقدَ وعيه.. حكم جديد ضد عصابة المصريين التي اختطفت محامٍ كويتيّ وأثارت الرأي العام!

ألغت محكمة الاستئناف في الكويت حكم محكمة الجنايات بالحبس المؤبد لمحام كويتي و4 مصريين من موظفي مكتبه بواقعة خطف زميله المحامي سعود الهلفي، والاعتداء عليه بالضرب.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين 15 عاما نظير الخطف والضرب والسرقة وحجز الحرية وانتحال شخصية رجل مباحث.

الاستئناف الغت الحبس المؤبد …

السجن 15 سنة للمتهمين الخمسة ومن بينهم محام في قضية ضرب وخطف المحامي سعود الهلفي pic.twitter.com/8GkcDIkbNL — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) November 30, 2020

وتتلخص تفاصيل القضية التي حدثت العام الماضي، حين تعرّض المحامي الكويتي سعود الهلفي للخطف من أمام مكتبه، والتعذيب عدة أيام على يد مصريين، قبل أن يتمكن رجال أمن من تحريره، أثناء مرورهم على نقطة أمنية.

وقال المحامي الهلفي حينها في لقاء تلفزيوني إن الخاطفين تعرّضوا له أثناء خروجه من مكتبه، بعد أن سألوه عن موقع شارع الخليج، ثم زعموا أنهم مباحث وقاموا بتقييده وضربه وخطفه بالسيارة إلى منطقة كبد.

المحامي سعود الهلفي يروي لـ «الوطن» قصة اختطافه «الجزء١»https://t.co/9hzY4IO3PA pic.twitter.com/bBxWa43pDp — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) February 28, 2019

وأشار الهلفي إلى أن الخاطفين أخذوه إلى جاخور في كبد، وتبين أن هناك شخصًا خامسًا كان ينتظرهم، وبدأ التحقيق معه حول أسماء الموكلات النساء، مستفسرًا عن امرأة محددة، قبل أن يباشر هو الآخر بضربه.

المحامي سعود الهلفي يروي لـ «الوطن» لحظة ضبط الجريمة وتوقيف الخاطفينhttps://t.co/9hzY4IO3PA pic.twitter.com/cRPCJNb8Tf — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) February 28, 2019

وعند مرور سيارة الخاطفين على إحدى النقاط الأمنية، استنجد المحامي بهم وتم تحريره فورًا وضبط المتهمين.

وشغلت قضية الهلفي حينها الرأي العام الكويتي، وقامت على إثرها جمعية المحامين بشطب اسم المحامي المحرّض من الجمعية وطالبت بإعدام المتورطين بالقضية.

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