المحامي سعود الهلفي
المحامي سعود الهلفي
Videoالهدهد

ضربوه حتّى فقدَ وعيه.. حكم جديد ضد عصابة المصريين التي اختطفت محامٍ كويتيّ وأثارت الرأي العام!

كتب وطن
0

ألغت الاستئناف في حكم محكمة الجنايات بالحبس المؤبد لمحام كويتي و4 مصريين من موظفي مكتبه بواقعة خطف زميله ، والاعتداء عليه بالضرب.

 

وقضت المحكمة بحبس المتهمين 15 عاما نظير الخطف والضرب والسرقة وحجز الحرية وانتحال شخصية رجل مباحث.

 

 

وتتلخص تفاصيل القضية التي حدثت العام الماضي، حين تعرّض المحامي الكويتي سعود الهلفي للخطف من أمام مكتبه، والتعذيب عدة أيام على يد مصريين، قبل أن يتمكن رجال أمن من تحريره، أثناء مرورهم على نقطة أمنية.

 

وقال المحامي الهلفي حينها في لقاء تلفزيوني إن الخاطفين تعرّضوا له أثناء خروجه من مكتبه، بعد أن سألوه عن موقع شارع ، ثم زعموا أنهم مباحث وقاموا بتقييده وضربه وخطفه بالسيارة إلى منطقة كبد.

 

 

وأشار الهلفي إلى أن الخاطفين أخذوه إلى جاخور في كبد، وتبين أن هناك شخصًا خامسًا كان ينتظرهم، وبدأ التحقيق معه حول أسماء الموكلات النساء، مستفسرًا عن امرأة محددة، قبل أن يباشر هو الآخر بضربه.

 

 

وعند مرور سيارة الخاطفين على إحدى النقاط الأمنية، استنجد المحامي بهم وتم تحريره فورًا وضبط المتهمين.

 

وشغلت قضية الهلفي حينها الرأي العام الكويتي، وقامت على إثرها جمعية المحامين بشطب اسم المحامي المحرّض من الجمعية وطالبت بإعدام المتورطين بالقضية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

طبيبة كويتية تنفجر غضباً من تصرف “وافد وقح” مع والدها: “أدوس على…

حياتنا

الشرطة الكويتية تبحث عن 3 نساء وشاب بعدما فعلوا هذا الأمر مع سيدة وهربوا وتركوها على…

الهدهد

“عهد توزيع الثروة قد ولّى”.. الكويت مقبل على كارثة غير مسبوقة و”حل…

الهدهد

سترون أمير قطر إلى جانب ابن سلمان وهذا ما سيفعله أمير الكويت.. “شاهد”…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.