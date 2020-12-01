“شاهد” مسؤول سعودي بارز يفجر مفاجأة بشأن الأزمة الخليجية وهذا ما يمكن أن يحدث خلال 24 ساعة!

أطلق مسؤول سعودي بارز تصريحات جديدة مفاجئة وهامة بشأن الأزمة مع قطر، ألمح فيها لاستعداد من جانب الرياض لعقد مصالحة مشددا على العلاقة بين الشعبين علاقة ممتدة ولا يمكن للقطيعة أن تستمر.

وفي هذا السياق قال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.

وأضاف “المعلمي” في مقابلة ضمن برنامج “قصارى القول” على قناة RT أن قطر امتداد للسعودية والسعودية امتداد لقطر، حسب وصفه مؤكدا في الوقت ذاته أن العلاقة بين الشعبين الخليجيين علاقة طيبة ولا يمكن للقطيعة أن تستمر.

وردا على سؤال المذيع بشأن شروط المصالحة التي تقلصت لـ5 شروط بديلا لـ13 شرطا التي طالبت بها دول الحصار في بداية الأزمة، قال يحي المعلمي إنه بغض النظر عن الأرقام الحسابية فهناك مبادئ عامة هي من نتحدث عليها ويجب على الدوحة الالتزام بها لإنهاء الأزمة.

وتابع: “في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات”.

ويشار إلى أنه منذ الإعلان عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وقطع دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها مع دولة قطر في الخامس من يونيو 2017؛ تلاحقت المواقف والتطورات بشأن الأزمة الخليجية، وفي غضون عام سجلت محطات عديدة في هذه الأزمة.

وشهدت الأونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب الكويت وسلطنة عمان لإنهاء ملف الأزمة الخليجية، وتبادل كل من أمير الكويت وملك السعودية العديد من الرسائل في هذا الشأن وابدت الرياض بحسب وسائل إعلام كويتية مرونة ورغبة في المصالحة.

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