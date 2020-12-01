” يجرحون ويفترون ويهاجمون”.. “شاهد” كيف رد مرزوق الغانم كالأسد على حملة “مشبوهة” تطالب برحيله

رد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، على منتقديه والمطالبين برحيله في حملة باسم “كله من مرزوق”، والذي جرى إطلاقها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت انتقادات حادة للبرلماني الكويتي الشهير.

ونشر مرزوق الغانم على حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو رصدته “وطن” تناول فيها الانتقادات الموجهة له والمطالبة برحيله والتساؤلات عن إنجازاته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمة.

وتطرق الغانم في مقطع الفيديو لعدد مما كتب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتب بنهاية الفيديو: “يجرحون ويفترون ويهاجمون ونحن على ما ينفع الناس ثابتون.. بسم الله الرحمن الرحيم”.

وفي مقطع فيديو منفصل بعنوان “حماية الهوية الوطنية واجب لن نحيد عنه”، نشره الغانم بتاريخ الـ26 من الشهر الجاري، رد فيه على قضية التجنيس في الكويت التي أثارت ولا تزال تثير جدلا، مؤكدا بالقول: “الكويتيون هو المظلومين إذا تم تجنيس الخونة أما المستحق يجنس ما احنا ضدهم، اخواني معاي في النادي لاعبين وغيرهم يعرفون زين موقفي..”

حماية الهوية الوطنية واجب لن نحيد عنه pic.twitter.com/zSrdAWSh9F — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) November 26, 2020

وتابع قائلا: “أكبر عدو للبدون هم مدعي البدون قطوا الجناسي وصاروا بدون، لكن معلوم الأصل ولهم جنسية ولهم منشأ ولهم بلد.. مسؤولية الحكومة هي الي تقول لي كم منهم واحد 100 ألف 400 ألف هذه ليست مسؤوليتي، إذا يجب أن نكون متحدين ومحل هذه المشكلة ونقطع دابر الخائن أو غير المستحق أو الي قط جنسيته.. والي يحاولون ان يصورون ان نحن عنصريين وفي السوشال ميديا، روحوا إلى ابعد حد، والله لن نقف والخائن ما رح يتجنس على رقابنا”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات رئيس مجلس الأمة الكويتي مشيدين بإنجازاته ومواقفه التاريخية الأصيلة من القضايا الكويتية والعربية.

كفو بو علي و هذه الهقوه فيكم ، شخص سوري الجنسيه أو عراقي أو إيراني أو غيره … خاش جنسيته و يبي جنسيه الكويتيه و يحط راسه براس الكويتي ما يصير ، طلع جنسيتك و أشتغل حالك حال الوافدين … — عبدالعزيز الهاجري (@alhajrii_ab) November 27, 2020

موفق بوعلي . إلى الأمام 👏🏻 — الوقيان – جبله 🇰🇼 ⚖ (@nonoooooQ8) November 27, 2020

للاسف البعض يفسر بانك ضد البدون

وانت معاهم ولكن الهدف

المزورين من يدعون بانهم بدون

وهم اشد على البدون — خالد عبدالعزيز (@bjxhn) November 26, 2020

متفائلين فيك كخبرة عاصرت #أمير_الإنسانية واكتسبت ثقته لذلك نثق أنك ستضع جل وعصارة خبراتك في خدمة #الكويت وأميرها وشعبها ودائماً ما يكون هناك نور في آخر النفق المظلم وكل عاقل ومنصف يعلم حجم العراقيل والإشاعات التي خلفها نجاحك داخلياً وخارجياً . — ЅΔLΣΜ ΜΔHDI ‏ ✪ (@VTT) November 30, 2020

وفي وقت سابق، تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بأوراق ترشحه عن الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تولى المنصب منذ عام 2013، ومعروف عنه بالمواقف الوطنية والقوية إزاء المواقف الكويتية والعربية وخاصة القضية الفلسطينية.

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