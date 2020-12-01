مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
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” يجرحون ويفترون ويهاجمون”.. “شاهد” كيف رد مرزوق الغانم كالأسد على حملة “مشبوهة” تطالب برحيله

كتب وطن
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رد رئيس ، ، على منتقديه والمطالبين برحيله في حملة باسم “كله من مرزوق”، والذي جرى إطلاقها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت انتقادات حادة للبرلماني الكويتي الشهير.

 

ونشر مرزوق الغانم على حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو رصدته “وطن” تناول فيها الانتقادات الموجهة له والمطالبة برحيله والتساؤلات عن إنجازاته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمة.

 

وتطرق الغانم في مقطع الفيديو لعدد مما كتب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتب بنهاية الفيديو: “يجرحون ويفترون ويهاجمون ونحن على ما ينفع الناس ثابتون.. بسم الله الرحمن الرحيم”.

 

وفي مقطع فيديو منفصل بعنوان “حماية الهوية الوطنية واجب لن نحيد عنه”، نشره الغانم بتاريخ الـ26 من الشهر الجاري، رد فيه على قضية التجنيس في التي أثارت ولا تزال تثير جدلا، مؤكدا بالقول: “الكويتيون هو المظلومين إذا تم تجنيس الخونة أما المستحق يجنس ما احنا ضدهم، اخواني معاي في النادي لاعبين وغيرهم يعرفون زين موقفي..”

 

وتابع قائلا: “أكبر عدو للبدون هم مدعي البدون قطوا الجناسي وصاروا بدون، لكن معلوم الأصل ولهم جنسية ولهم منشأ ولهم بلد.. مسؤولية هي الي تقول لي كم منهم واحد 100 ألف 400 ألف هذه ليست مسؤوليتي، إذا يجب أن نكون متحدين ومحل هذه المشكلة ونقطع دابر الخائن أو غير المستحق أو الي قط جنسيته.. والي يحاولون ان يصورون ان نحن عنصريين وفي السوشال ميديا، روحوا إلى ابعد حد، والله لن نقف والخائن ما رح يتجنس على رقابنا”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات رئيس مجلس الأمة الكويتي مشيدين بإنجازاته ومواقفه التاريخية الأصيلة من القضايا الكويتية والعربية.

 

وفي وقت سابق، تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بأوراق ترشحه عن الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تولى المنصب منذ عام 2013، ومعروف عنه بالمواقف الوطنية والقوية إزاء المواقف الكويتية والعربية وخاصة .

 

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