“هنزل ساعة أرجع ملاقكیش” .. أحدث تسريبات تكشف كيف طرد عمرو دياب حبيبته دينا الشربيني من المنزل!

في أحدث تسریبات الخلاف الذي اندلع بین الفنان المصري عمرو دیاب وحبيبته دينا الشربيني ، ذكرت مصادر إن “الهضبة” طرد “دینا” من الشقة التي تجمعھما في فندق “الفور سیزون” بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن آخر جملة قالھا عمرو دیاب لدینا الشربیني قبل أن یطلب منھا مغادرة الشقة: “قلت لك قبل هذا كان في ایدك أن تصبحي نجمة، إما أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة”.

وأضاف: “هنزل ساعة أرجع ملاقكیش”. وهي جملة –وفق المصادر- لم تكن المرة الأولى التي ینطقھا عمرو دیاب، حیث كان قد هدد دینا بھا من قبل، تحدیدا خلال تصویر مسلسل “زي الشمس”.

وذكرت الأنباء المتداولة أن “الشربیني” ترى أنھا ضحت كثیرا باستمراها في علاقة بھذا الشكل مع عمرو دیاب، لذلك طلبت أكثر من مرة أن تكون العلاقة بینھما زواجا رسمیا، وبحفل زفاف یحضره الجمیع، بالإضافة الى رغبتها في الإنجاب منه .

وبحسب ما يتداول فإنّ عمرو دیاب رفض هذين الشرطين لدينا الشربيني رفضا قاطعًا .

في المقابل، يرى دياب أنه أضاف للشربیني الكثیر، بدایة من مساعدتھا لتصدر أعمال درامیة في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، إضافة إلى وضع اسمھا في الصفوف الأولى.

وذكرت مصادر أن الخلاف الذي طفى على السطح في السابع عشر من شھر نوفمبر الجاري هو الثالث بین دیاب والشربیني. لیتبین أن هناك خلافین قد وقعا بینھما سابقًا ولم یتم الكشف عنھما.

وبدأت علاقة الحب بين عمرو دیاب وحبيبته دينا الشربيني منذ 3 سنوات، ظھرا خلالھا في العدید من المواقف التي جسدا فیھا الرومانسیة.