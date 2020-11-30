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مستشار نتنياهو “العرة” يتحدث عن دولة إسلامية أخرى ستطبع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة

كتب وطن
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أثار الباحث الإسرائيلي والمستشار بمكتب رئيس وزراء الاحتلال إيدي كوهين، جدلا واسعا بحديثه عن أخرى زعم أنها ستطبع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة.

 

إيدي كوهين وفي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وأثارت جدلا واسعا دون ما نصه:” عاجل دولة إسلامية أخرى ستطبع في الأيام المقبلة، عند كوهين الخبر اليقين”

 

وشهدت المنطقة قبل شهرين تطبيع والبحرين بشكل رسمي مع الكيان المحتل، برعاية أمريكية في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

 

وهاجم ناشطون عرب إيدي كوهين مشددين على أنه رغم خيانة بعض حكام العرب. إلا أن الشعوب ترفض بشتى أنواعه وستظل بنظرهم كيان غاصب محتل وسيبقى الدعم للقضية الفلسطينية وشعب فلسطين.

 

 

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وسبق أنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “اتفاقيات التطبيع الثلاث مع الدول العربية أنهت العزلة الجغرافية لإسرائيل بتوفير رحلات جوية أقصر وأرخص ثمنا”.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي “نحن نغير خريطة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى لوح أبيض عليه رسوم بيانية لممرات الطيران.

 

وقال إن السفر فوق الأجواء والبحرينية والإماراتية العربية سيوفر على المسافرين المتجهين
إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى “ساعات ومالا كثيرا بالطبع”.

 

وأبرمت إسرائيل اتفاقات مع الإمارات والبحرين، واتفقت مع السودان على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.

 

ولا تزال السعودية غير مرتبطة بعلاقات رسمية بإسرائيل، لكنها تسمح الآن برحلات جوية في مجالها الجوي.

 

وأدانت السلطة الفلسطينية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل واصفة اياه بـ “الخيانة”.

 

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