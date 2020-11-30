مستشار نتنياهو “العرة” يتحدث عن دولة إسلامية أخرى ستطبع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة

أثار الباحث الإسرائيلي والمستشار بمكتب رئيس وزراء الاحتلال إيدي كوهين، جدلا واسعا بحديثه عن دولة إسلامية أخرى زعم أنها ستطبع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة.

إيدي كوهين وفي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وأثارت جدلا واسعا دون ما نصه:” عاجل دولة إسلامية أخرى ستطبع في الأيام المقبلة، عند كوهين الخبر اليقين”

عاجل: دولة اسلامية اخرى ستطبع في الايام المقبلة.

عند كوهين الخبر اليقين — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 30, 2020

وشهدت المنطقة قبل شهرين تطبيع الإمارات والبحرين بشكل رسمي مع الكيان المحتل، برعاية أمريكية في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

وهاجم ناشطون عرب إيدي كوهين مشددين على أنه رغم خيانة بعض حكام العرب. إلا أن الشعوب ترفض التطبيع بشتى أنواعه وستظل إسرائيل بنظرهم كيان غاصب محتل وسيبقى الدعم للقضية الفلسطينية وشعب فلسطين.

تطبيع الدول لا يمثل الشعب

مصر مطبعة من أربعين سنة والشعب المصري كسر الدنيا على صورة محمد رمضان مع الفنان الاسرائيلي 👎

تحية للشعب المصري على موقفة الشجاع 👏👏👏👏 — Amal (@smokeyamal) November 30, 2020

وشو الفائدة بالتطبيع مع الحكام طالما الشعوب رافضة

شفنا كيف الشعوب وقفت بوجه احمد رمضان كرمال صورة مع مطرب من جماعتكم

وجاي انت فرحان بالتطبيع 😅😅 — Badowe – Almugharbel (@Badowemugharbel) November 30, 2020

لا تقل دولة اسلامية او دولة عربية و إنما قل حاكم او رئيس سيطبع. — [email protected] (@BSIPL1) November 30, 2020

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وسبق أنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “اتفاقيات التطبيع الثلاث مع الدول العربية أنهت العزلة الجغرافية لإسرائيل بتوفير رحلات جوية أقصر وأرخص ثمنا”.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي “نحن نغير خريطة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى لوح أبيض عليه رسوم بيانية لممرات الطيران.

وقال إن السفر فوق الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية العربية سيوفر على المسافرين المتجهين

إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى “ساعات ومالا كثيرا بالطبع”.

وأبرمت إسرائيل اتفاقات مع الإمارات والبحرين، واتفقت مع السودان على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.

ولا تزال السعودية غير مرتبطة بعلاقات رسمية بإسرائيل، لكنها تسمح الآن برحلات جوية في مجالها الجوي.

وأدانت السلطة الفلسطينية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل واصفة اياه بـ “الخيانة”.

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