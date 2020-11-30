خبر مزعج للشامتين.. قطر تنقذ بورصة تركيا وتشتري حصة مقابل “200” مليون دولار

أعلنت تركيا في بيان رسمي، الاثنين، اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار المملوك للدوحة، على حصة نسبتها 10% من البورصة التركية للأسهم، في عملية قدر حجمها بعشرات الملايين من الدولارات.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الثروة التركي، فإن حجم الصفقة البالغ 200 مليون دولار يعني أن قيمة حقوق الملكية الإجمالية للبورصة تبلغ ملياري دولار، حسبما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وقال ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق التركي، إن تحويل الأسهم كان من أولى الخطوات في تعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة السياديين.

وأشار سونميز إلى أن هذا الاستثمار سيدعم خلق القيمة ويعزز حوكمة الشركات في بورصة اسطنبول قبل طرح عام أولي للشركة الذي نخطط له على المدى المتوسط.

ولا يزال صندوق الثروة التركية هو المساهم الأكبر في بورصة اسطنبول حيث يسيطر على 80.6% من أسهمها، في حين أن بقية الأسهم مملوكة لمؤسسات أسواق رأس المال المحلية البارزة.

وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، ووقع الجانبان الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لبيع الأسهم.

وتتمتع أنقرة والدوحة بعلاقات قوية، لا سيما منذ أزمة المقاطعة الخليجية في عام 2017.

ويمتلك صندوق الثروة التركي، الذي تأسس في عام 2016، كل أو جزءا من أسهم العديد من الشركات التركية الرئيسية، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية، وعملاق الاتصالات “ترك تليكوم”، والمقرضين الحكوميين “زيرات بانكاسي” و”هالك بنك”، وشركة النفط التركية، وسوق الأسهم “بورصة اسطنبول”.

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