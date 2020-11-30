“سيضعونك في صدر المجلس لو فعلتي هذا الأمر”.. جولة سياحية لـ”ميا خليفة” في السعودية بشرط واحد فقط!

سخرت الغواصة السعودية هيفاء الطويلعي من تصرفات أبناء بلدها مع الفنانة شمس الكويتية، والتي تقوم بعمل جولة في المملكة من أجل اختيار المكان الذي ستقيم فيه بشكل دائم، مقارنةً بما تعرضت له صديقتها مشاعل الجلعود.

ونشرت هيفاء الطويلعي فيديو رصدته “وطن”، قالت فيه: “ميا خليفة اتصلت وتقول إنها تريد أن تقوم بجولة في السعودية”.

وبدأت تتحدث عبر الهاتف، وكأنها تُخاطب ميا خليفة، قائلة: “لا تقلقي سيتقبلونك، فقط ارتدي عباءة، سيتقبلونك ويكتبون بك القصائد والأشعار، وسيضعونك في صدر مجلس”.

وتابعت سخريتها قائلة: “فقط ارتدي عباءة، من غير عباءة حتى لو كنتي حافظة للقرآن، وحتى لو كنتي تصومين الاثنين والخميس، ولو حتى لو كنتي تتصدقين ليل نهار، بدون عباءة لا ينفع”.

هيفاء الطويلعي :

ميا خليفة لو زارت تلك الديار لجلسوها في وسط المجلس .. ! pic.twitter.com/xo0riMI41F — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 29, 2020

جاء ذلك بعدما نشرت شمس الكويتية مقاطع فيديو لها، وهي توثق “لطافة” السعوديين معها أثناء زيارتها منطقة حائل، وتفقد أماكن الأسر المنتجة والنساء العاملات بالمنطقة.

وارتدت شمس “العباءة والطرحة”، وجلست مع عدد من النساء على الأرض في بسطات الأسرة المنتجة بالمعارض النسائية.

View this post on Instagram A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)

وظهرت شمس الكويتية في مقطع فيديو ثاني، وهي تقف مع عدد من الرجال مشجعي نادي “النصر”، وكانت تغني وتصفق “نصراوي لا تكلمني”.

وأبدت مشهورة مشاعل الجلعود، استياءها من عدم حب المواطنين لها، بالتزامن مع حملة ترحيب السعوديين والاستقبال الحافل لشمس.

وتساءلت الجلعود بمقطع فيديو عن السبب وراء عدم حبهم لها، ولماذا لم تلقَ نفس المعاملة؟

وقالت الجلعود في الفيديو “لماذا لا تحبوني؟ أتمنى حقاً أن أفهم لماذا لا تحبوني؟”.

وسبق أن كشفت مشاعل الجلعود أن أحد الأشخاص في حائل قام بخلع الكمامة وبصق عليها رغم وجود أزمة “كورونا” أثناء شراء القهوة.

وقالت الجلعود إنها زارت كافة مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيئ إلا في حائل، وأضافت: “لن أنقل صورة السوء ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية.. الاحترام مطلوب من الجميع”.

كما روت مشاعل الجلعود، قصص تعرضها للاعتداء من بينها أن شخصًا كان يسير خلفها ثم قام بإلقاء علبة عصير عليها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك