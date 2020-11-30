بينما منع الشيطان 13 دولة عربية وإسلامية من دخول الإمارات.. “شاهد” حفل زفاف إسرائيلي في أبوظبي

طارت إسرائيل فرحاً بإقامة أول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات، معتبرةً ذلك انجازاً تاريخياً للتطبيع بين البلدين، في ظل الانبطاح الإماراتي المستمر للاحتلال الإسرائيلي ومواصلة التطبيع الشعبي مع تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رصدته “وطن”، حفل زفاف يهودي هو الأول، دون أي إجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا، فيما يظهر الفيديو حضور المئات لحفل الزفاف.

أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الافراح اجمعين.🇮🇱🇦🇪pic.twitter.com/iuSGeLm3o9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 30, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو ساخرين من الانبطاح الإماراتي لإسرائيل، معتبرين أن أبوظبي تسير بخطى حثيثة لجعل نفسها جزء من إسرائيل والدولة اليهودية.

إلى حاكم الإمارات وحكام العرب المطبعين مع هؤلاء الملاعين لا سلام عليكم ما دمتم تستضيفوا أعداء الله وتسعدوهم على أرضكم و تغضوا النظر عن القضية الفلسطينية وتردوا عليهم سلامهم وإستقرارهم !😑🤚#لا_للتطبيع_مع_الكيان_الصهيوني https://t.co/aEVz42HgYl — Omnia (@Onny97865466) December 1, 2020

لمن يهمه الأمر

الله يرحمك ويغفر لك يا الشيخ زايد شتان بين الأمس واليوم https://t.co/SPQMoejcJk — BADERALSHATT657 (@baderalshatt657) December 1, 2020

مع اني عارف ان الامارات مطبعه مع الصهاينه بس لما شوفت الفيديو دا انا دوخت ومعرفتش اقوم من مكاني https://t.co/RlrAfQygp9 — حُلْمِـيَّ (@HelmyAziz10) December 1, 2020

وعلى عيب العرب اول حفل زفاف

عمق العلاقة بين اسرائيل والامارات ممنوع دخول 13 دوله ارهابية بعيون اسرائيلمارات https://t.co/It189ojziG — Yahya Almudhwahi (@almuhwahi_yahya) November 30, 2020

✨✨✨ للأسف الشديد هذا واقع العرب بين جهل العنصرية المباحة بين المتأسلمين… 😲😳 https://t.co/RrFIE1b60P — 🇮🇶 ✨Mustafa Taleb ✨🇮🇶 (@MostafaTaleb12) November 30, 2020

الجدير ذكره، أن مقابل ذلك منع الإمارات مواطني 13 دولة عربية وإسلامية من دخول أراضيها وذلك لأسباب وحجج واهية، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً بين الدول العربية والإسلامية التي منعت من الدخول للإمارات.

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