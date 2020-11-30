حفل زفاف إسرائيلي في الإمارات
حفل زفاف إسرائيلي في الإمارات
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بينما منع الشيطان 13 دولة عربية وإسلامية من دخول الإمارات.. “شاهد” حفل زفاف إسرائيلي في أبوظبي

كتب وطن
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طارت فرحاً بإقامة أول حفل زفاف يهودي رسمي في ، معتبرةً ذلك انجازاً تاريخياً للتطبيع بين البلدين، في ظل الانبطاح الإماراتي المستمر للاحتلال الإسرائيلي ومواصلة الشعبي مع تل أبيب.

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رصدته “وطن”، حفل زفاف يهودي هو الأول، دون أي إجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا، فيما يظهر الفيديو حضور المئات لحفل الزفاف.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو ساخرين من الانبطاح الإماراتي لإسرائيل، معتبرين أن تسير بخطى حثيثة لجعل نفسها جزء من إسرائيل والدولة اليهودية.

 

الجدير ذكره، أن مقابل ذلك منع الإمارات مواطني 13 دولة عربية وإسلامية من دخول أراضيها وذلك لأسباب وحجج واهية، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً بين الدول العربية والإسلامية التي منعت من الدخول للإمارات.

 

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