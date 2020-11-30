ابن سلمان يصدم ابن زايد بعدما غدر به.. قرار سعودي مفاجئ بإغلاق الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية!

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن قرار سعودي وصفته بالمفاجئ بشأن عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء السعودية خلال طريقها للإمارات والبحرين، وذلك بعد موافقتها على الأمر قبل عدة أشهر مع إعلان التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وقالت القناة العبرية الـ 12، إن شركات طيران إسرائيليّة تفاجأت بتراجع سعودي مفاجئ عن فتح المجال الجوي أمام طائراتها في طريقها إلى الإمارات، مشيرةً إلى أن القرار يعني أن الرحلات السياحيّة المقرّرة أن تبدأ الأسبوع المقبل في إطار اتفاق التطبيع قد تواجه إمكانيّة الإلغاء.

وتساءلت القناة: “هل هذا تدفيع ثمن لتسريب اللقاء بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، الأحد الماضي؟”.

وفي السياق، نقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة عن مسؤولين إماراتيين قولهم إنّه لا يمكن للطائرات الإسرائيليّة أن تهبط في دبيّ دون الحصول على موافقة للطيران فوق السعودية.

وبحسب ما ذكر موقع “واللا” فإنّ كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، من المقرّر أن يبحث الموضوع مع بن سلمان في زيارته المقرّر هذا الأسبوع.

وتعليقاً على الخبر، قال المغرد الشهير “بوغانم”، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “طالما السعودية منعت الطائرات المدنية الإسرائيلية من عبور أجوائها للإمارات، تأكد بأن السعودية وافقت على استخدام اسرائيل لأجوائها لضرب إيران وقرار المنع خدعة امنية”.

طالما .. السعوديه

منعت الطائرات المدنيه الاسرائيليه من عبور

اجوائها للامارات .. تأكد بإن السعوديه وافقت

على استخدام اسرائيل لاجوائها لضرب ايران

وقرار المنع خدعه امنيه .. للحفظ .. — بوغانم (@abughanim73) November 30, 2020

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال كوشنر إن السلطات السعودية وافقت على فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق.

وذكر كوشنر أن “كل رحلة إسرائيلية تتجه شرقا تطلب فتح المجال الجوي السعودي ستحصل على الموافقة”، وذلك في نفي للتقارير التي أشارت إلى أن الموافقة السعودية جاءت حصرا أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات أو العائدة منها.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية في البيت الأبيض، فيما لحقت السودان بركب المطبعين بضغوط من أبوظبي مقابل رفع اسمها من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

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