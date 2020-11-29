هيئة مغربية تدعم “الحكم الذاتي” كحل للنزاع حول الصحراء.. ما موقف الملك محمد السادس وهل يقبل بخلق كيان جديد؟

في متابعة لأحدث التطورات بشأن قضية الصحراء في المغرب، أعلنت “هيئة شباب تامسنا الأمازيغي” عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كـحل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء.

ودعت الهيئة في بيان لها، المسؤولين بالصحراء إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، “التي من شأنها أن تساهم في تطور ونماء المنطقة ورفاهية الصحراويين”.

وثمنت الهيئة الخطوة التي أقدم عليها الجيش المغربي بسد ثغرة في الجدار العازل، الذي يفصل المناطق الخاضعة للنفوذ المغربي والمنطقة العازلة في الكركرات، وذلك بهدف منع أي تسلل لجبهة البوليساريو إلى الأراضي المغربية.

وحملت الهيئة مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالمنطقة، إلى المسؤولين الجزائريين، واتهمت الجزائر بدعم جبهة البوليساريو والتخطيط لجميع تحركاتها.

كما دعت الهيئة السلطات المغربية إلى احترام الدستور المغربي الذي ينص على رسمية اللغة الأمازيغية وعلى ضرورة تفعيلها في كل التراب الوطني، معتبرة أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمناطق الجنوبية هو أفضل رد على تسمية الجمهورية الوهمية”.

وقالت الهيئة إن “علاقتنا بالشعب الجزائري جيدة وستبقى كذلك، وخير دليل مساندة سكان منطقة القبايل بشمال الجزائر، وسكان غرداية، والصحراويين الطوارق بجنوب الجزائر، وكل التنظيمات الأمازيغية الجزائرية، لملف وحدتنا الترابية، حيث يدعمون جميعهم موقف المغرب في الحكم الذاتي للصحراء ويرفضون خلق كيان عروبي جديد بالمنطقة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك