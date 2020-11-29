ناشط كويتي
ناشط كويتي
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ناشط كويتي ينفجر غضباً في وجه وزير الصحة: “الغريب يأخذ راحته وأنا لا أستطيع فتح عزاء لوالدي”!

كتب Author 2
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وجه ناشط كويتي رسالة صارمة إلى في البلاد باسل ، على خلفية تجمهر الجالية المصرية في مقاهي محافظتي وحولي لمُتابعة مباراة نادي والزمالك، دون تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها للحد من انتشار فيروس “” المستجد.

 

وقال الناشط المعروف باسم “بوعلي” بفيديو نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”: “إلى معالي وزير الصحة، هذه الرسالة لك بما أنك وزيراً للصحة وفرضت علينا الاشتراطات الصحية والقوانين المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية”.

 

وأضاف “بوعلي”: “يوجد غصة بقلبي منذ أمس حين رأيت بعيني في الفروانية وحولي والسالمية وخيطان، من تجمهر وضرب القوانين بعرض الحائط، من أجل لعب كرة لا تساوي 30 دينار منفوخة بالهواء، و22 شخص يركضون حولها، ولم نسمع أي تصريح منكم أن هناك أحداً تم محاسبته”.

 

وعبر “بوعلي” عن شعوره بالقهر لعدم تمكنه من إقامة بيت عزاء لوالده بينما “يسرح المصريون ويمرحون” في البلاد، مضيفاً: “في نفس الوقت، والدي الذي أحمل اسمه وتوفي قبل أقل من شهر، ممنوع أن أقيم له عزاء، بسبب التباعد الاجتماعي، أنا ألتزم بالقوانين والغريب لا يلتزم بها، ولا يسير عليها”.

 

واختتم حديثه قائلاً: “سأختتم بكلمتين فقط، روح الله يسامحك إذا كانت خرجت من قلبي”.

 

وتداول ناشطون عبر الاجتماعي في وقت سابق مقاطع فيديو تُوثق المشهد الكارثي وتجمع مئات المصريين في المقاهي دون ارتداء كمامات طبية أو تطبيق مسافة الأمان بين الأشخاص.

 

كما أدى التجمهر واحتفالات النصر إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في الفروانية. ما أثار غضب الكويتيين الذين توقعوا أن يقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى الضعف، مُتسائلين عن دور الحكومة والسلطات في هذا الاستهتار.

 

وأعلنت وزارة الصحة في أمس السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 875 حالة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبد الله السند، إنه تم تسجيل 319 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 142 ألفا و195 حالة.

 

وأشار المتحدث إلى وجود 77 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

 

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