“شاهد” هل قُتل مغسل الموتى الذي التقط “سيلفي” مع جثة مارادونا وعثروا عليه عارياً في حاوية قمامة!

انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر زعم متداولوه أنّه يُظهر لحظة إخراج جثة مغسل الموتى الذي التقط صورة سيلفي مع جثمان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا خلال تجهيزه للدفن، من حاوية قمامة بعد قتله.

وأحدث الفيديو ضجةً واسعة، وتضاربت الأنباء حول صحته.فيما أشار بعض المعلقين إلى أنّ المقطع قديم ولا يتعلق بمغسل جثة مارادونا.

وتقول رواية متداولة عن الفيديو، إن الشرطة الأرجنتينية عثرت على جثة مغسل الموتى الذي جهّز جثة مارادونا داخل حاوية قمامة، وأنه تعرض للضرب والسحل من الجماهير الغاضبة، وألقوه عاريًا بصندوق القمامة.

وأشارت الرواية الأولى أن مغسل الموتى أكد أنه تلقى تهديدات بالقتل من أشخاص يقطنون في حي إل باتيرنال، المكان الذي ظهر مارادونا فيه كمحترف لأول مرة عام 1976 في صفوف فريق “أرجنتينوس جونيورز”.

كما انتشرت رواية ثانية أكدت أن المصور لم يقتل، وما الرواية الأولى إلا “أكاذيب”.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا صورا أظهرت وجه وجثة مارادونا قبل دفنه، حيث ظهر مسجى في تابوته قبل إغلاقه عليه وتشييعه.

وقالت تقارير إخبارية إن الصورة التقطت من الشركة التي جهزت جثمانه ونظمت تشييعه ودفنته، وهي Sepelios Pinier الأشهر بالأرجنتين بين شركات دفن الموتى.

وفي وقت لاحق، اعتذرت الشركة عن التقاط الصورة، مشيرةً إلى أن ملتقطي الصور ليسوا موظفين رسميين لديها. بل عمال تستعين بهم الشركة أحياناً في الحمل والنقل وانفردوا بجثة مارادونا لدقيقتين فقط، وخلالهما أسرعوا والتقطوا الصور.

وأوضحت الشركة، أن صاحب الفكرة والمبادر للتصوير بهاتف محمول، هو الواضع كفه في الصورة على جبين مارادونا، والرافع إبهامه إعجابا بما يفعل. فيما الصورة الثانية لعاملين آخرين، نرى أحدهما يهم برفع إبهامه أيضا، تقليدا للأول.

وتوفي “سيد” الساحرة المستديرة عن 60 عاما؛ إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بمدينة تيغري الأرجنتينية، بعد أيام من خضوعه لجراحة لاستئصال ورم دموي بالمخ.