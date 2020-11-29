“شاهد” مرشح كويتي لمجلس الأمة يفجر مفاجأة صادمة عن جهاز حكومي وهذا ما قاله عن 42 مستشارا مصريا

فجر مرشح كويتي لانتخابات مجلس الأمة المقبلة مفاجأة صادمة، عن تجاوزات حكومية كبيرة وفساد داخل أجهزة الدولة الإدارية.

المرشح عبدالله مهدي العجمي، مرشح الدائرة الخامسة ظهر في مقطع مصور نشره حساب “تفتيش الكويت” بتويتر، أثناء لقاء انتخابي له ينتقد بعض أجهزة الدولة ومنها ديوان الخدمة المدنية.

مرشح #الدائرة_الخامسة عبدالله مهدي العجمي : دولة داخل دولة تتحكم في ديوان الخدمة المدنية .@Abduallh_m_2020 pic.twitter.com/P9ihFKMM1R — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 29, 2020

وتحدث “العجمي” خلال كلمته بشكل غاضب عن ديوان الخدمة المدنية، الذي وصفه بأنه “دولة داخل الدولة” مشيرا إلى وجود 42 مستشارا مصريا بداخله.

هذا ويلقى وباء كورونا بظلاله على انتخابات مجلس الأمة بالكويت، والمقرر عقدها فى 5 ديسمبر المقبل، والتى أغلق باب الترشح بها فى 4 نوفمبر الجاري، على أصعدة مختلفة فوفق الصحف الكويتية فإن نسب المشاركة فى الترشيحات تأثرت بسبب الجائحة، إضافة لحملالتهم الدعائية، ليس هذا فحسب بل من المتوقع أن تؤثر الجائحة على مشاركة الناخبين فى التصويت.

وأكدت مصادر بالحكومة الكويتية وفق وسائل الإعلام بالكويت، أن العودة إلى الحظر تتعارض مع الإحصائيات التى أعلنتها وزارة الصحة الكويتية بشأن حالات الإصابة بكورونا، وهى معدلات لا تدعو للقلق، فضلاً عن الانخفاض الكبير فى الحالات الشديدة، موضحة أن مواجهة الوباء لا ترتبط بالحظر، ودعت المصادر الحكومة الكويتية إلى النظر بدقة فى الآثار الاقتصادية التى سببتها قرارات الحظر السابقة.

وترشح لانتخابات مجلس الأمة على 395 مرشحاً ومرشحة، بفارق 59 مرشحاً عن انتخابات مجلس 2016، وبنسبة انخفاض في عدد المرشحين بلغت %13.

ورغم تراجع عدد مرشحي أمة 2020 عن سابقه، فإن أعداد المرشحات من النساء تجاوزت انتخابات عام 2016، بفارق 18 مرشحة، إذ بلغ عددهن 33 مرشحة، مقابل 15 ترشحن للمجلس السابق، وبزيادة تقدر بنسبة %120.

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