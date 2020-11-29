جومانا مراد
جومانا مراد
Videoحياتنا

“شاهد” جومانا مراد تُعري بطنها في فيديو “وقح” بعد ولادتها توأم لتثبت هذا الأمر!

كتب وطن
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أثارت الفنانة جدلا واسعا بظهورها المثير أثناء احتفالها وزوجها المنتج جمال العدل، بيوم ميلادهما في أحد المطاعم في القاهرة، حيث ظهرت بملابس فاضحة.

 

وحضر جومانة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، السيناريست ، والفنان هاني شاكر وزوجته والإعلامية وآخرين.

 

 

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A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

 

ونشرت بوسي شلبي مقاطع فيديو عفوية من الحفل أظهرت جومانا بملابسها الكاجوال، حيث ارتدت “توب” على شكل جاكيت قصيرة تكشف عن جزء من بطنها بشكل مثير، لكي تثبت للجميع خسارتها لوزنها واستعادة رشاقتها بعد فترة قصيرة من إنجابها توأمها.

 

وتعرضت جومانا مراد لانتقادات حادة من قبل جمهورها وطالتها اتهامات بتعمد الإثارة والمتاجرة بجسدها للفت الأنظار إليها.

 

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