“شاهد” جومانا مراد تُعري بطنها في فيديو “وقح” بعد ولادتها توأم لتثبت هذا الأمر!

أثارت الفنانة جومانا مراد جدلا واسعا بظهورها المثير أثناء احتفالها وزوجها المنتج جمال العدل، بيوم ميلادهما في أحد المطاعم في القاهرة، حيث ظهرت بملابس فاضحة.

وحضر عيد ميلاد جومانة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، السيناريست تامر حبيب، والفنان هاني شاكر وزوجته والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

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ونشرت بوسي شلبي مقاطع فيديو عفوية من الحفل أظهرت جومانا بملابسها الكاجوال، حيث ارتدت “توب” على شكل جاكيت قصيرة تكشف عن جزء من بطنها بشكل مثير، لكي تثبت للجميع خسارتها لوزنها واستعادة رشاقتها بعد فترة قصيرة من إنجابها توأمها.

وتعرضت جومانا مراد لانتقادات حادة من قبل جمهورها وطالتها اتهامات بتعمد الإثارة والمتاجرة بجسدها للفت الأنظار إليها.

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