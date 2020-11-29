ممثل ملك البحرين دخل الأقصى متخفياً خوفا من أحذية المصلين المقدسيين الرافضين للمطبعين
ممثل ملك البحرين دخل الأقصى متخفياً خوفا من أحذية المصلين المقدسيين الرافضين للمطبعين
الهدهد

حتى لا تطاله أحذية المقدسيين .. هكذا دنّس ممثل ملك البحرين المسجد الأقصى بحماية قوات الإحتلال

كتب وطن
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خوفاً من أن يواجهه المصلون المقدسيون بالأحذية رفضاً لتدنيسه ، اعترف أنه دخل الماضي إلى وأدى الصلاة فيه برفقة آخرين، دون أن يكشفوا عن هويتهم.

وقال آل خليفة الذي يشغل منصب رئيس مركز الملك حمد بن عيسى الدولي للتعايش في سلام، للإذاعة العبرية “إنه لم يتم التعريف عن أنفسهم حتى لا يتم منعهم من زيارة الأقصى وأداء الصلاة فيه”.

وأضاف للإذاعة “الأقصى ليس للفلسطينيين فقط، بل للعالم الإسلامي بأسره، كان من المستحيل إخبارهم بهويتنا ومنعنا من الصلاة في الأقصى”.

وادعى “أن 90% من البحرينيين يؤيدون السلام مع إسرائيل بما في ذلك الشيعة، وأن سياحا من الشيعة سيأتون إلى إسرائيل قريبًا”.

وتابع المسؤول البحريني للإذاعة العبرية، “في الماضي كنا نظن أن إسرائيل لليهود فقط، جئنا إلى هنا ووجدناها في الاتجاه المعاكس، هناك تعايش، وهناك قبول للآخر”.

ووجه رسالة إلى السياح الإسرائيليين الذين سيتوجهون إلى ، قائلًا “لا تخافوا ولا تخفوا بلدكم الأصلي، ستلقون ترحيبًا حارًا”.

وكانت إسرائيل ومملكة البحرين، قد وقعتا الشهر الماضي إعلانا بتطبيع العلاقات بين البلدين.

 

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