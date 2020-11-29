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حتى المساجد تحولت لبرك مياه.. “شاهد” الكويت يغرق في “شبر ماء” وغضب واسع ضد الحكومة

كتب وطن
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة غضب واسعة، عقب اقتحام للعديد من المنازل والمدارس وحتى المساجد، وسط غضب شعبي ضد وتخاذلها عن التعامل مع الأزمة وتردي مستوى البنية التحتية رغم ما ينفق عليها من أموال كثيرة.

 

وأظهرت العديد من الصور والمقاطع المتداولة العديد من المنازل والمدارس، حتى أن المياه وصلت المساجد وتحول بعضها لبرك مياه بمعنى الكلمة بسبب غزارة الأمطار.

 

ووثق عدد من الحسابات الإخبارية لمخلفات الأمطار، مساء أمس، حيث ارتفع مستوى المياه في بعض الشوارع، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية للمطالبة بالتزام المنازل والابتعاد عن تجمعات المياه تجنبا للأضرار.

 

كما انتقدت شريحة واسعة من المواطنين استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار، التي اعتبروها غير كافية وغير ملائمة، بالرغم من التحذيرات السابقة للاستعداد لهذا الموسم تجنبا لتكرار أزمة 2018 التي تسببت بخسائر بشرية ومادية.

 

وما زالت الكويت تشهد أجواء غير مستقرة وسط توقعات بتحسنها خلال ساعات مساء اليوم وغد، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية بدء موجة أمطار جديدة، يوم الثلاثاء القادم، تستمر ليومين.

 

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