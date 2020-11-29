حتى المساجد تحولت لبرك مياه.. “شاهد” الكويت يغرق في “شبر ماء” وغضب واسع ضد الحكومة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، عقب اقتحام مياه الأمطار للعديد من المنازل والمدارس وحتى المساجد، وسط غضب شعبي ضد الحكومة وتخاذلها عن التعامل مع الأزمة وتردي مستوى البنية التحتية رغم ما ينفق عليها من أموال كثيرة.

كانت خطة الأمطار جدا مميزة .السيكل مغرز . كم نحن فخوروون بكم 👍🏻#امطار_الكويت #وزارة_الاشغال pic.twitter.com/GsBDT2t4ZR — faisal m aladwani (@faisaladwani_) November 28, 2020

السيده الوزيره رنا الفارس .. نعلم أنك مجتهده ولكن … أمطار بسيطه كشفت لنا .. أن الوكلاء المساعدين ..

ومستشارينهم الوافدين .. وعلاقاتهم ومصالحهم بالشركات ..

هي السبب في دمار #وزارة_الاشغال .. فنتمنى أقالتهم جميعا .

وليس عمل لجنة تحقيق ..@Rana_AlFares pic.twitter.com/dbF36J76ph — فهد ناصر الجنفاوي … (@fhd_007) November 29, 2020

وأظهرت العديد من الصور والمقاطع المتداولة غرق العديد من المنازل والمدارس، حتى أن المياه وصلت المساجد وتحول بعضها لبرك مياه بمعنى الكلمة بسبب غزارة الأمطار.

مبارك الكبير

الناس محكوره بمقبره صبحان مو قادره تطلع يا #وزاره_الاشغال . pic.twitter.com/pjiTNP0YdA — Report No. 5 (@ReportNo5) November 29, 2020

ووثق عدد من الحسابات الإخبارية لمخلفات الأمطار، مساء أمس، حيث ارتفع مستوى المياه في بعض الشوارع، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية للمطالبة بالتزام المنازل والابتعاد عن تجمعات المياه تجنبا للأضرار.

كما انتقدت شريحة واسعة من المواطنين استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار، التي اعتبروها غير كافية وغير ملائمة، بالرغم من التحذيرات السابقة للاستعداد لهذا الموسم تجنبا لتكرار أزمة 2018 التي تسببت بخسائر بشرية ومادية.

#وزاره_الاشغال

-وزيره الأشفال رنا الفارس

-وضع خطه عمل عاجله وشرحها للاعلام

-تقرير مفصل بالاضرار الماديه وبالانشائيه والمعنويه

-نزول ميداني لكل فرق الاشغال في الشوارع والطرق والمناطق pic.twitter.com/FkDv0oVZtH — عبدالعزيز سلطان (@Abdulaz14391096) November 29, 2020

الله يذكر إستجواب جنان بوشهري …

بالخير ….

حين قالت في الاستجواب ….

الشركات أقوى من قاعة عبدالله السالم فعلاً كل الشركات المتعاقده لبناء شوارعنا أقوي من الكل بالكويت

هذا مانشاهده كل سنه مع تزول أول قطرتين مطر علي شوارعنا للتذكير …#وزارة_الاشغال pic.twitter.com/t3bW5S75py — د .محسن العنزي (@Dr__MOHSEN) November 29, 2020

وما زالت الكويت تشهد أجواء غير مستقرة وسط توقعات بتحسنها خلال ساعات مساء اليوم وغد، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية بدء موجة أمطار جديدة، يوم الثلاثاء القادم، تستمر ليومين.

من قوه الاستعداد ، الجهراء صار فيها بحيره من المطر 😍نشكر #وزاره_الاشغال على تأديه عملهم بأكمل وجه pic.twitter.com/GMoWIq8oS8 — ً (@Alaasaf_) November 29, 2020

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