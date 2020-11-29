كورونا
كورونا
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توزيعه قد يمتد لسلطنة عُمان فهل ينقذ هذا اللقاح العُمانيين من أنياب كورونا؟

كتب وطن
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ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، سبيماكو الدوائية، وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الألمانية “” -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس المستجد، في المملكة العربية السعودية وقد يمتد التوزيع لدول خليجية من بينها سلطنة عمان.

 

وتشترط المذكرة تقدم شركة “سبيماكو” للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي علي البنود التجارية.

 

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً العربية المتحدة، الكويت، البحرين و سلطنة عمان.

 

وعلى عكس لقاح فايزر وموديرنا، يتميز لقاح كيورﭬاك بظروفه التخزينيه الروتينية (2-8) درجة مئوية، ما يسهل عملية النقل والتخزين.

 

هذا وأجرت الشركة الألمانية دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

 

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة السعودية أن لقاح كورونا سيكون متوفراً لكل المواطنيين والمقيميين في المملكة مجاناً.

 

وقالت في بيان لها: “نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021”.

 

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