توزيعه قد يمتد لسلطنة عُمان فهل ينقذ هذا اللقاح العُمانيين من أنياب كورونا؟

ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، سبيماكو الدوائية، وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورﭬاك الألمانية “CureVac” -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية وقد يمتد التوزيع لدول خليجية من بينها سلطنة عمان.

وتشترط المذكرة تقدم شركة “سبيماكو” للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي علي البنود التجارية.

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين و سلطنة عمان.

وعلى عكس لقاح فايزر وموديرنا، يتميز لقاح كيورﭬاك بظروفه التخزينيه الروتينية (2-8) درجة مئوية، ما يسهل عملية النقل والتخزين.

هذا وأجرت الشركة الألمانية دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة السعودية أن لقاح كورونا سيكون متوفراً لكل المواطنيين والمقيميين في المملكة مجاناً.

وقالت في بيان لها: “نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021”.

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