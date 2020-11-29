بعد أزمة محمد رمضان.. “شاهد” كيف يستغل “الشيطان” ابن زايد الفن لتسويغ التطبيع وتحبيب الخيانة للشعوب!

يبدو أن ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، قد أصدر أوامره باستغلال مشاهير الغناء والتمثيل لمحاولة تحبيب الشعوب العربية في التطبيع وتجميل وجه الخيانة القبيح وتسويغه للعرب عبر نافذة الفن لما لها من تأثير كبير على شعوب العرب.

وفي هذا السياق كشفت الإمارات عن تفاصيل عمل فني جديد يجمع بين مطربها “محمد الشحي” والإسرائيلي “دودو تاسا”، عبر تقديم أغنية على شكل “دويتو”.

ثمار السلام: تعاون فني اماراتي اسرائيلي محمد الشحي🇦🇪 مع المغني دودو تاسا 🇮🇱. pic.twitter.com/95dyF23Flt — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 28, 2020

هذا واحتفت صفحة السفارة الافتراضية لإسرائيل في الخليج بفيديو نشره الإماراتي الشحي، قائلة: “استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد جدا، يعطيه ألف عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئا جميلا وطيبا”.

من جانبه، قال المطرب الإسرائيلي “تاسا”: “أهلا بكم أنا تاسا من إسرائيل، سعيد جدا بتواجدي في دبي والإمارات، والغناء مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جدا بأن أغني هذه الأغنية.. مع محمد الشحي”.

وعلقت صفحة “إسرائيل في الخليج” على المقطع بالقول: “ثمار السلام: تعاون فني إماراتي إسرائيلي محمد الشحي مع المغني دودو تاسا”.

ولا تعد أغنية “الشحي” و”تاسا” الأولى من نوعها، إذ سبق أن شارك الفنان الإماراتي “وليد الجاسم” الفنان الإسرائيلي “إلكانا مارتزيانو” أغنية أخرى حملت اسم “أهلا بيك” بالعربية، و”مرحبا صديقي” بالعبرية.

ويشار إلى أن الفنان المصري محمد رمضان، أثار الأسبوع الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على “تويتر”: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك