ملأ كأساً من دم صالح وغسل به وجهه .. “شاهد” تفاصيل مرعبة جديدة في قضية “فتى الزرقاء” الصادمة

عادت قضية الفتى صالح المشهور باسم “فتى الزرقاء” والذي أقدم عدد من الشبان على بتر يديه وفقئ عينه، للتداول مجدداً بعد كشف تفاصيل مرعبة في قضيته التي هزت الأردن قبل عدة أشهر.

شاهد قصة صالح في هذا الفيديو:

وفي التفاصيل، فإنه وخلال تنفيذ المجرمين لجريمتهم، ملأ أحد المتهمين كأساً من دم صالح الذي كان ينزف من يده المبتورة، وغسل بها وجهه، مخاطباً صالح بالقول: “لسه ما خلصنا ثار أخوي، هاي تنكيشة أسنان”، وذلك وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وحسب اللائحة، فإنه وبعبارة “زمان ما قطعت يدين.. ولا شربت دم”، أقدم المتهم السادس وهو مجرد من معاني الانسانية وبدم بارد وبلا رحمة واجرام، على قطع أحد كفي المجني عليه صالح بواسطة “الساطور” بأربع ضربات في حين تناوب بقية المتهمين على قطع الكف الآخر للمجني عليه.

وقالت اللائحة: “المتهمون بالقضية اجتمعوا، واتفقوا على تنفيذ مشروعهم الإجرامي، بعد التخطيط المسبق وتوزيع الأدوار بينهم، بأن يتم خطف الحدث المجني عليه صالح، تحت تهديد السلاح، وهتك عرضه، وبتر كفي يديه، وفقء عينيه، ورميه في الشارع ليموت، انتقاماً لشخص ذهب ضحية جريمة قتل متهم بارتكابها والد صالح.

وأكملت: “المتهمون ومن خلال الشبكة العنكبوتية، وتحديدا أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوقعوا صالح في المكيدة التي أعدوها له، وذلك من خلال استدراجه إلى المكان الذي خطف منه قبل البدء بتنفيذ المخطط الإجرامي، وذلك باستغلالهم لإحدى الفتيات لاستدراج صالح، بإيهامها أنهم يطلبونه مبلغاً مالياً”.

وباشرت محكمة أمن الدولة النظر بالقضية، وعقدت الجلسة الأولى فيها، الأسبوع الماضي.

وفي تلك الجلسة نفى المتهمون ما أسندت النيابة العامة لهم من تهم.

وتعقد اليوم المحكمة الجلسة الثانية بالقضية، والتي يتوقع فيها أن تبدأ الهيئة الحاكمة بالاستماع لشهود النيابة بالقضية.

ويواجه المتهمون في تلك القضية 9 تهم، هي: جناية القيام بعمل ارهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك وجناية تشكيل عصابة اشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد.

إضافة إلى جناية احداث عاهة دائمة بالاشتراك، وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني، وجنحة مقاومة رجال الامن العام، وجنحة حمل وحيازة ادوات حادة وراضة، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.