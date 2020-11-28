زوج مصري عاد فجأة إلى المنزل فضبط زوجته عارية بأحضان عشيقها .. جنّ جنونه وهذا ما فعله بها!

انتقم زوج مصري في منطقة المرج من زوجته بطريقة قاسية بعد عودته من عمله مبكراً الى المنزل، حيث ضبطها عارية بين أحضان عشيقها داخل غرفة نومهما.

وأمام صدمته من المشهد، انهال الزوج بالضرب على زوجته وسحبها من شعرها وألقاها من “بلكونة” الشقة بالطابق السابع ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، اثر إصابتها بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسدها .

و هرع سكان المنطقة إلى تغغطية جثة الزوجة لستر عورتها مستخدمين “البطاطين”،.

وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة للانتقام لشرفه، وقال: “أنا اللي رميتها عشان تستحق الموت، وكمان عشيقها هرب مني”.

وأكد الزوج أنه غير نادم على ما فعله، بل كان يتمنى أن يمسك بعشيقها ليلقيه بجانبها حتى ينال عقابه.

ويرى أن ما فعلته زوجته ثمنه (القتل)، وأنها حصلت على عقابها العادل، إذ يقضي حياته في العمل، حتى يوفر احتياجاتها وطلبات المنزل، وبدلاً من الحفاظ على عرضه وشرفه، تستغل وجوده في العمل لتلتقي بعشيقها.