بدور البراهيم تثير ضجة بإعلان النقاب
بدور البراهيم تثير ضجة بإعلان النقاب
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سفالة على الهواء مباشرة.. “شاهد” بدور البراهيم تثير غضب السعوديين بما فعلته مع عبدالرحمن المطيري!

كتب وطن
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أثارت خبيرة التجميل جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وصلة غزل علنية بينها وبين مواطنها نجم السوشيال ميديا .

 

ونشرت بدور البراهيم فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه إن عبدالرحمن المطيري أوسم شاب خليجي، مضيفة: “بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشيال ميديا شكل ومحتوى وأخلاق، وابتسامته جميلة، وأنظر له كأخ فقط، ولو أكون لجنة تحكيم سأختار عبد الرحمن المطيري”.

 

ولطشت البراهيم الممثل السعودي مهند الحمدي الذي وصف نفسه بأنه أوسم شاب في الخليج، وقالت:” بلا وجه الزيتونة بلا هم”.

 

 

من جهته، علق المطيري على “غزل” بدور، وقال إنه سيدفع 20 ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه أن مهرها 2 مليون ريال سعودي.

 

 

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ودشن الناشطون هاشتاج #بدور_وعبدالرحمن_المطيري والذي تصدر التريند الأول في المملكة، استنكر خلاله المعلقون جرأة بدور البراهيم. ورأوا أن الأخير أحرجها في طريقه رده.

 

 

 

 

 

ونوه آخرون إلى أن الموضوع لا يتعدى كونه محاولة لزيادة شهرة كلا الطرفين، ولو تحقق أمر الزواج بينهما فسيكون مجرد مصلحة، وينتهي بالطلاق بعد انقضائها.

 

 

 

وغضبت البراهيم من تعليق المطيري وطالبته بألا يجعلها مادة للسخرية بين مُتابعيه. مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج، وأن مهر المليونين لا صحة له من الأساس.

 

وقالت البراهيم أن مواصفات فارس أحلامها هي أن يكون صادقاً ويخاف الله، أما القصور والسيارات لا تهمها بحسب تعبيرها.

 

وأثارت بدور البراهيم ضجة في وقت سابق حين اشترطت مهرا بقيمة مليون ريال، وحصلت عليه من زوجها السعودي، وفاجأت المتابعين آنذاك بصورةً من عقد الزواج توثق قيمة مهرها، قبل أن تنفصل عنه بعد أقل من عام.

 

 

 

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