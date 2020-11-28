عبدالرحمن بن مساعد
عبدالرحمن بن مساعد
الهدهد

الموت يفجع الأمير السعودي المقرب من ابن سلمان عبد الرحمن بن مساعد

كتب وطن
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فجع الموت اليوم، السبت، الأمير السعودي المقرب من ولي العهد عبد الرحمن بن مساعد، وذلك بوفاة امرأة كانت في مقام والدته قامت بالاهتمام به ورعايته مع أخيه منذ الولادة، حسب قوله.

 

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدته (وطن) قال ما نصه: “إنا لله وإنا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي”.

 

 

وأوضح أن هذه المرأة “رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا”

 

واختتم تغريدته بالدعاء لها:”اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر”.

 

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الأمراء المقربين من ولي العهد ، وهو من يقود حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة وروج لها على نطاق واسع.

 

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