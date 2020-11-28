الموت يفجع الأمير السعودي المقرب من ابن سلمان عبد الرحمن بن مساعد

فجع الموت اليوم، السبت، الأمير السعودي المقرب من ولي العهد عبد الرحمن بن مساعد، وذلك بوفاة امرأة كانت في مقام والدته قامت بالاهتمام به ورعايته مع أخيه منذ الولادة، حسب قوله.

عبدالرحمن بن مساعد وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدته (وطن) قال ما نصه: “إنا لله وإنا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي”.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) November 28, 2020

وأوضح أن هذه المرأة “رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا”

واختتم تغريدته بالدعاء لها:”اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر”.

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الأمراء المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو من يقود حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة وروج لها على نطاق واسع.

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