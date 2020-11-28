المصريون في الكويت
المصريون في الكويت
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المصريون في الكويت لم يحترموا أنفسهم.. “شاهد” ماذا فعلوا عقب مباراة “الأهلي والزمالك” واستفزوا الكويتيين

كتب وطن
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أثارت الجالية المصرية في غضباً واسعاً بين المواطنين إثر تجمهرهم في مقاهي محافظتي الفروانية وحولي لمُتابعة مباراة نادي والزمالك، دون تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تُوثق المشهد الكارثي وتجمع مئات المصريين في المقاهي دون ارتداء كمامات طبية أو تطبيق مسافة الأمان بين الأشخاص.

 

كما أدى التجمهر واحتفالات النصر إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في الفروانية، ما أثار غضب الكويتيين الذين توقعوا أن يقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى الضعف، مُتسائلين عن دور الحكومة والسلطات في هذا الاستهتار.

 

 

ونشر اللواء المتقاعد حمد السريع في وقت لاحق فيديو يُوثق تدخل الحكومة السريع، والتي أخلت المقاهي قبل انتهاء المباراة.

 

وقال السريع في تغريدة رصدتها “وطن” إن دوريات الأمن العام تواجدت بالمواقع وأصدرت تعليمات للمقاهي بإلاغلاق، مؤكداً أنها لم تترك المواقع حتى مغادرة الجميع.

 

هذا وقد توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه (2-1)، في نهائي البطولة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.

 

 

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