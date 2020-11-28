المصريون في الكويت لم يحترموا أنفسهم.. “شاهد” ماذا فعلوا عقب مباراة “الأهلي والزمالك” واستفزوا الكويتيين

أثارت الجالية المصرية في الكويت غضباً واسعاً بين المواطنين إثر تجمهرهم في مقاهي محافظتي الفروانية وحولي لمُتابعة مباراة نادي الأهلي والزمالك، دون تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تُوثق المشهد الكارثي وتجمع مئات المصريين في المقاهي دون ارتداء كمامات طبية أو تطبيق مسافة الأمان بين الأشخاص.

ال حصل أمس بالفروانية بعد مباراة #الاهلي_الزمالك لا يصح ضمن وجود ازمة #كورونا وسلمي لي على التباعد

وياغريب كن اديب

اين التباعد واين الماسىك والقلفز ؟؟؟؟ من لم يحترم التعليمات والاشتراطات الاحترازيه يطبق عليه القانون pic.twitter.com/rzJENIeBDi — Nour Hashem (@nourhashem2010) November 28, 2020

كما أدى التجمهر واحتفالات النصر إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في الفروانية، ما أثار غضب الكويتيين الذين توقعوا أن يقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى الضعف، مُتسائلين عن دور الحكومة والسلطات في هذا الاستهتار.

تجمع الاخوه المصريين في الفروانية بعد فوز #الاهلي وهذا التجمع والتجمهر واغلاق الشوارع . – اتوقع اليوم عدد حالات كورونا تفوق ٧٠٠ حالة على هذا التجمهر الكبير . pic.twitter.com/hvdroc3Wcm — السفير 🇰🇼 (@Safir120) November 28, 2020

معقوله هذه الفروانيه!! امس pic.twitter.com/pq8tIOzl0G — مي الظاهر ⚖️ (@ladyattorny) November 28, 2020

يالقانون مجلس الوزراء مسخرة😡🤬

أوحنا مسخرة

حفلات الزواج امنعوها

الدواوين قفلوها

المخيمات خالفوها

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عشان التباعدالاجتماعي وعدم انتشار الفايرس

والجالية المصرية محتفلين في الفروانية

عشان الكورة بفوزالنادي الاهلي.

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واذا صارشيء بالبلاد هم ينحاشون

ولايحمها إلارجالها

وش وضع الدورية pic.twitter.com/wYuyLNKZjc — منوعات بلاحدود (@bob00965) November 28, 2020

حي الفروانية في الكويت ….بعد مباراة !!! الأهلي والزمالك !!! pic.twitter.com/TCOBtXu4mF — Nasser fr. (@Nasser84976920) November 28, 2020

هذا تجمع بقهوه علي مباراة الاهلي امس، واغلب قهاوي الفروانيه وحولي مصكزين الشوارع

وين عبدالفتاح العلي،،؟

ولاالقانون يطبق بس علي المواطن pic.twitter.com/5ptUVnLzve — 🇰🇼bo-saad🇰🇼 (@Drdor70) November 28, 2020

ونشر اللواء المتقاعد حمد السريع في وقت لاحق فيديو يُوثق تدخل الحكومة السريع، والتي أخلت المقاهي قبل انتهاء المباراة.

وقال السريع في تغريدة رصدتها “وطن” إن دوريات الأمن العام تواجدت بالمواقع وأصدرت تعليمات للمقاهي بإلاغلاق، مؤكداً أنها لم تترك المواقع حتى مغادرة الجميع.

هذا وقد توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه الزمالك (2-1)، في نهائي البطولة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.

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