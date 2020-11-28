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العاهل السعودي في غيبوبة ولا يعرف ما يجري.. “رويترز” الملك سلمان لم يبلغ بزيارة نتنياهو السرية!

كتب وطن
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كشف وكالة “رويترز” للأنباء، عن أن العاهل السعودي بن عبدالعزيز، لم يبلغ بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السرية المزعومة إلى .

 

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته أمس عن مصدر سعودي يتمتع بصلات قوية بذوي الشأن، وعن دبلوماسي أجنبي في ، تأكيدهما أن الملك سلمان لم يطلع على زيارة نتنياهو التي نفتها المملكة، مشيرين إلى أنه من غير المتوقع أن تتخذ الرياض خطوات في سبيل تطبيع العلاقات مع طالما لا يزال الملك سلمان على قيد الحياة.

 

ووصف المصدران التطبيع المحتمل مع إسرائيل بأنه “جزرة” لصرف انتباه الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو عن قضايا أخرى، لا سيما سجل حقوق الإنسان في المملكة.

 

وعلى الرغم من النفي السعودي، نقلت “رويترز” عن دبلوماسيين في المنطقة قولهم إن مبعوثين أمريكيين أكدوا في لقاءات خاصة صحة التقارير عن الاجتماع السري بين نتنياهو وولي العهد السعودي في مدينة السعودية بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

 

وذكرت “رويترز” أن اللقاء التاريخي المزعوم وجه “رسالة قوية للحلفاء والأعداء، على حد سواء، مفادها أن البلدين لا يزالان ملتزمين بشدة باحتواء خصمهما المشترك ”.

 

وقال تساحي هنغبي، وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي، والحليف المقرب من نتنياهو، في حديث لإذاعة الجيش، ردا على سؤال عن أهداف الزيارة المزعومة: “إيران وإيران وإيران. من المهم للغاية إقامة محور لعزل إيران”.

 

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