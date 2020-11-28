اغتيال “فخري زادة” سيغير قواعد اللعبة بالمنطقة ووزير خارجية قطر يحذر من هذا الأمر الخطير

في أول تعليق من قطر على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في طهران أمس، الجمعة، دان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني هذه العملية بشدة واعتبرها تعديا جليا على حقوق الإنسان.

وزير الخارجية القطري أعرب في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عن تعازي الدوحة للإيران حكومة وشعبا في عملية الاغتيال، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

هذا وأكد الشيخ محمد آل ثاني على أن “مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في صب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية”.

ودعا الوزير القطري إلى “ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة”.

ويشار إلى أن فخري زادة كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، وكان يعد شخصية رئيسية في برنامج بلاده النووي.

واغتيل زادة أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت السلطات الإيرانية إسرائيل مسؤولية الهجوم.

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