محمد بن زايد وعمران خان
محمد بن زايد وعمران خان
الهدهد

ابن زايد “المغلول” ينتقم من عمران خان بتهديد مليون ونصف باكستاني في الإمارات وباكستان تطالب بحل

كتب وطن
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بعد الأزمة الكبيرة التي تسببت بها قرارات عيال زايد الأخيرة طلبت ، اليوم السبت، من إيجاد حل لقضية تعليق الأخيرة منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول بينها باكستان.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في النيجر.

 

ويرى محللون أن قرار بتعليق تأشيرات الباكستانيين يأتي ضمن سياسته الصبيانية، وانتقاما من عمران خان الذي رفض ضغوط الإمارات للتطبيع مع الكيان المحتل.

 

ويعيش في الإمارات نحو 1.5 مليون باكستاني.

 

وأبلغ “قريشي” الوزيرة الإماراتية، المصاعب التي تواجه مواطني بلاده بسبب قيود أبو ظبي بخصوص التأشيرة، داعيًا لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.

 

كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

 

يشار إلى أن الإمارات أوقفت حتى إشعار آخر منح التأشيرة إلى مواطني 13 دولة، بينها تركيا وباكستان و8 دول عربية.

 

ولم توضح الإمارات سبب قرارها، ولم تحدد مدة انتهاء العمل بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري.

 

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