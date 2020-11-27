“مع عدم التحية لوزير الإعلام”.. “شاهد” الكارثة التي كادت تقع بالمكتبة الوطنية في الكويت لولا “ستر الله”!

تعرض موظفو ومراجعو مكتبة الكويت الوطنية إلى حادث غريب كاد يودي بحياتهم بنفس الطريقة التي توفي بها الكاتب “الجاحظ” في العام 869 ميلادي عندما وقعت عليه مجلدات الكتب وأدت إلى وفاته.

حيث شهدت المكتبة الوطنية أول أمس حادثة سقوط أرفف الكتب في المكتبة، كشف تفاصيلها خالد الديين الذي يعمل أمين مكتبة، معلقاً في البداية: “مع عدم التحية وخالص الاستياء للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولوزير الإعلام”.

نجاة شاب كويتي يعمل أمين مكتبة الكويت الوطنية بعد إنهيار وسقوط أرفف الكتب pic.twitter.com/dgG9kMTWXJ — خبر عاجل (@Breakingkw) November 26, 2020

وقال خالد الديين في حديث مع صحيفة “الراي” الكويتية إن “المبنى يعاني من نقص في الخدمات والصيانة منذ سنوات، وأن الأرفف انهارت تباعاً بعد سقوط أحدها، ولولا عناية الله لحدث مالا تحمد عقباه من إصابات بين الموظفين أو المراجعين”.

وتابع الديين: “المبنى يعاني من نقص في الخدمات والصيانة منذ سنوات حيث تقدمنا بإخطار للإدارة عام 2015 في شأن تعطل الأرفف الإلكترونية، لكن لم يتم إصلاح الخلل حتى الآن”.

وأضاف: “بعد عودة العمل في جائحة كورونا، قدمنا مذكرة أخرى حول احتياجات المكتبة من الصيانة، وكان ضمن الطلبات إصلاح الأرفف”.

وأشار الديين إلى أن الأرفف الإلكترونية معطلة منذ عام 2015، و”عند استقبال المراجعين نعمل على جلب الكتب يدوياً، واليوم فور لمس أحد الأرفف سقطت البقية وانهارت”، مبيناً أنه لولا عناية الله لحدث ما لا تحمد عقباه من إصابات بين الموظفين أو المراجعين.

تتقدم مدير عام مكتبة الكويت الوطنية الشيخه رشا نايف الجابر الصباح ونيابة عن جميع الموظفين بالحمد والشكر لله على سلامة زميلنا الفاضل خالد أحمد الديين – رئيس قسم الدوريات- الذي تعرض ظهر اليوم لحادث سقوط الرف المتحرك عليه وهو يقوم بأداء مهام وظيفته بتفاني خدمة لأحد المراجعين، pic.twitter.com/KJqTtWLTjA — مكتبة الكويت الوطنية (@LibraryOfkuwait) November 26, 2020

وطالب الديين بسرعة صيانة أجزاء المكتبة التي تتكرر أعطالها، وكان آخرها (المكيفات)، حيث يعمل في المكتبة نحو 100 موظف بخلاف المراجعين الذين يعتبرون من أهل العلم، وضرورة توفير المكان الملائم والآمن لهم.

أو بتنمية المقتنيات بمختلف مصادر المعلومات، أو بالعمل على تقوية كفاءة ورصانة أدوات تقنية المعلومات أو غيرها من المتطلبات الملحة لحسن سير العمل في مكتبة الدولة. — مكتبة الكويت الوطنية (@LibraryOfkuwait) November 26, 2020

الجدير بالذكر أن مكتبة الكويت الوطنية تأسست عام 1923 بجهد عدد من أدباء الكويت، وكان اسمها المكتبة الأهلية والتي تلقت مجموعات من مكتبة الجمعية الخيرية الكويتية التي أنشئت في 1913.،، وتقع المكتبة الحالية في شارع الخليج العربي.

وصدر المرسوم السامي رقم 52 في عام 1994 بإنشاء مكتبة الكويت الوطنية وأناط بها مسؤؤلية جمع وتنظيم وحفظ وتوثيق التراث الوطني والإنتاج الفكري والثقافي في دولة الكويت.

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