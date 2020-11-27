“شاهد” صور “صادمة” لجثة مارادونا في التابوت قبل دفنه تشعل ضجةً واسعةً .. من سرّبها وكيف؟!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أظهرت وجه وجثة أسطورة كرة القدم، النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا قبل دفنه، حيث ظهر مسجى في تابوته قبل إغلاقه عليه وتشييعه.

وأظهرت الصورة، النجم الأرجنتيني قبل بدء مراسم تشييعه. حيث التقطت الصورة من الشركة التي جهزت جثمانه ونظمت تشييعه ودفنته أمس، وهي Sepelios Pinier الأشهر بالأرجنتين بين شركات دفن الموتى.



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وفي وقت لاحق، اعتذرت الشركة عن التقاط الصورة، مشيرةً إلى أن ملتقطي الصور ليسوا موظفين رسميين لديها. بل عمال تستعين بهم الشركة أحياناً في الحمل والنقل وانفردوا بجثة مارادونا لدقيقتين فقط، وخلالهما أسرعوا والتقطوا الصور.

وأوضحت الشركة، أن صاحب الفكرة والمبادر للتصوير بهاتف محمول، هو الواضع كفه في الصورة على جبين مارادونا، والرافع إبهامه إعجابا بما يفعل. فيما الصورة الثانية لعاملين آخرين، نرى أحدهما يهم برفع إبهامه أيضا، تقليدا للأول.

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تيغري الأرجنتينية، بعد أيام من خضوعه لجراحة لاستئصال ورم دموي بالمخ.

وحزنا على مارادونا، أعلنت الحكومة الأرجنتينية، الأربعاء، الحداد الوطني في البلاد، لمدة 3 أيام.

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