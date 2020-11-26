“نهاية كل ثور للمقصب”.. ناصر الدويلة يحذر دول الخليج من قادم الأيام وهذا ما قاله البلطجي والفاشلين

حذر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، دول الخليج العربي من الأيام القادمة والتي ستشهد تغيرات جذرية خلال الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مهاجماً الفترة الرئاسية لدونالد ترامب.

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن تعيينات الرئيس المنتخب جو بايدن اتسمت بالاختيار الدقيق لشخصيات عالية الخبرة والتخصص، مشيراً إلى أن تعيينات دونالد ترامب كانت أقرب لتعيينات العرب.

وأضاف: “تعيينات ترامب أقرب لتعيينات عربنا خليط من الفاشلين والمنحرفين والجهال أساس اختيارهم هو الولاء والمحاباة والمصالح وعلى كل حال فترة بايدن ستكون صعبة على الخليج بالذات ويا حسافه على هاك الثور”.

تعيينات الرئيس المنتخب جو بايدن اتسمت بالاختيار الدقيق لشخصيات عالية الخبرة والتخصص اما تعيينات ترامب فهي اقرب لتعيينات عربنا خليط من الفاشلين والمنحرفين والجهال اساس اختيارهم هو الولاء والمحاباة والمصالح وعلى كل حال فترة بايدن ستكون صعبة على الخليج بالذات ويا حسافه على هاك الثور — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 26, 2020

وتابع الدويلة: “فترة رئاسة ترامب مع كل ما رافقها من هبال وبلطجة وفوضى منفلته تقرع جرس انذار للقادم من الايام فالمجتمع الامريكي مجتمع يعود لبدائية الكاوبوي التي قضت على قبائل الهنود الحمر بكل وحشيه وهم يتعاملون مع العالم بعيدا عن الحضارة والانصاف لذلك نتوقع ان تصبح الترامبية سائدة في أمريكا”.

فترة رئاسة ترامب مع كل ما رافقها من هبال و بلطجه و فوضى منفلته تقرع جرس انذار للقادم من الايام فالمجتمع الامريكي مجتمع يعود لبدائية الكاوبوي التي قضت على قبائل الهنود الحمر بكل وحشيه وهم يتعاملون مع العالم بعيدا عن الحضارة و الانصاف لذلك نتوقع ات تصبح الترامبية سائدة في امريكا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 26, 2020

وأكمل: “الحلقة بدأت تضيق على ترامب وقد أصدر عفو رئاسي عن مايكل فلين مستشاره السابق للأمن القومي الذي كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول اتصالاته بروسيا وتجنب ترامب بذلك محاكمته بعد تركه المنصب في حال عقد فلين صفقة تخرجه من السجن إذا اعترف فيها على ترامب ونهاية كل ثور للمقصب”.

الحلقة بدات تضيق على ترامب و قد اصدار عفو رئاسي عن مايكل فلين مستشاره السابق للامن القومي الذي كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول اتصالاته بروسيا و تجنب ترامب بذلك محاكمته بعد تركه المنصب في حال عقد فلين صفقه تخرجه من السجن اذا اعترف فيها على ترامب و نهاية كل ثور للمقصب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 26, 2020

الجدير ذكره، أن الدويلة حذر دول الخليج والكويت في وقت سابق من الدخول في أي حركة متوقعة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، مؤكداً أنه لا مصلحة لدول الخليج بهذه الحرب وأنها من ستدفع ثمنها.

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