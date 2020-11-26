ناصر الدويلة ، تركي الحمد
ناصر الدويلة
الهدهد

“نهاية كل ثور للمقصب”.. ناصر الدويلة يحذر دول الخليج من قادم الأيام وهذا ما قاله البلطجي والفاشلين

كتب Author 2
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حذر النائب السابق في الكويتي، ، دول العربي من الأيام القادمة والتي ستشهد تغيرات جذرية خلال الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي الجديد ، مهاجماً الفترة الرئاسية لدونالد ترامب.

 

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن تعيينات الرئيس المنتخب جو بايدن اتسمت بالاختيار الدقيق لشخصيات عالية الخبرة والتخصص، مشيراً إلى أن تعيينات كانت أقرب لتعيينات العرب.

 

وأضاف: “تعيينات ترامب أقرب لتعيينات عربنا خليط من الفاشلين والمنحرفين والجهال أساس اختيارهم هو الولاء والمحاباة والمصالح وعلى كل حال فترة بايدن ستكون صعبة على الخليج بالذات ويا حسافه على هاك الثور”.

 

وتابع الدويلة: “فترة رئاسة ترامب مع كل ما رافقها من هبال وبلطجة وفوضى منفلته تقرع جرس انذار للقادم من الايام فالمجتمع الامريكي مجتمع يعود لبدائية الكاوبوي التي قضت على قبائل بكل وحشيه وهم يتعاملون مع بعيدا عن الحضارة والانصاف لذلك نتوقع ان تصبح الترامبية سائدة في أمريكا”.

 

وأكمل: “الحلقة بدأت تضيق على ترامب وقد أصدر عفو رئاسي عن مايكل فلين مستشاره السابق للأمن القومي الذي كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول اتصالاته بروسيا وتجنب ترامب بذلك محاكمته بعد تركه المنصب في حال عقد فلين صفقة تخرجه من السجن إذا اعترف فيها على ترامب ونهاية كل ثور للمقصب”.

 

الجدير ذكره، أن الدويلة حذر دول الخليج والكويت في وقت سابق من الدخول في أي حركة متوقعة بين والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، مؤكداً أنه لا مصلحة لدول الخليج بهذه الحرب وأنها من ستدفع ثمنها.

 

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