فلاي دبي-رحلة تجارية إماراتية إسرائيل
فلاي دبي
Imageالهدهد

ابن زايد الشيطان يحرك أول طائرة تجارية إلى إسرائيل.. “شاهد” مسار الرحلة من دبي إلى تل أبيب

كتب Author 2
0

احتفت بانبطاح إماراتي جديد، هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين وتل أبيب منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بوصول أول إماراتية لمطار بن غوريون الإسرائيلي.

 

ونشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة رصدتها “وطن” تظهر مسار الرحلة والتي ستعبر العربية والأردن وصولاً للمطار الإسرائيلي، قائلةً: “أول رحلة تجارية لفلاي تصل اليوم”.

 

وأضافت الصفحة الإسرائيلية: “الرحلة رقم FZ1163 ستهبط في إسرائيل اليوم. وفيما سيكون الحدث الرسمي لبدء الرحلات المنتظمة بين إسرائيل والإمارات”.

 

اقرأ أيضا: في بيان رسمي.. عمران خان يقطع الطريق على الإمارات والسعودية لتنفيذ “أخطر مخطط بالمنطقة”

وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سيكون باستقبال أولى رحلات “فلاي دبي”. حيث أكد نتنياهو أنه سيشارك في حفل الترحيب بأول رحلة تجارية إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي في إسرائيل في مطار بن غوريون الدولي.

 

وأطلقت شركة الطيران “فلاي دبي” للرحلات الزهيدة الثمن الخميس أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين العربية المتحدة وإسرائيل برعاية .

 

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن الطائرة
أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

 

ومطلع الشهر الجاري قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “منذ إطلاق فلاي دبي قبل
11 عامًا، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر. وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

تمرين “شوفوا صدري كيف”.. “شاهد” ماذا فعلت الفاشينيستا…

تقارير

ابن سلمان “الفاشل” سينسحب من اليمن بعد 5 سنوات من الخراب.. مُجبر على هذا…

حياتنا

مدير أجنبي يهتك عرض ممرضة سعودية أثناء مساعدته وموقف المستشفى “أقذر” من…

حياتنا

“شاهد” الكويتية مي العيدان تدافع عن “سفالة” محمد رمضان: أين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.