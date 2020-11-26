ابن زايد الشيطان يحرك أول طائرة تجارية إلى إسرائيل.. “شاهد” مسار الرحلة من دبي إلى تل أبيب

احتفت إسرائيل بانبطاح إماراتي جديد، هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بوصول أول رحلة تجارية إماراتية لمطار بن غوريون الإسرائيلي.

ونشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة رصدتها “وطن” تظهر مسار الرحلة والتي ستعبر المملكة العربية السعودية والأردن وصولاً للمطار الإسرائيلي، قائلةً: “أول رحلة تجارية لفلاي دبي تصل تل أبيب اليوم”.

وأضافت الصفحة الإسرائيلية: “الرحلة رقم FZ1163 ستهبط في إسرائيل اليوم. وفيما سيكون الحدث الرسمي لبدء الرحلات المنتظمة بين إسرائيل والإمارات”.

أول رحلة تجارية ل " فلاي دبي" تصل تل ابيب اليوم .

الرحلة رقم FZ1163 ستهبط في إسرائيل اليوم ، وفيما سيكون الحدث الرسمي لبدء الرحلات المنتظمة بين إسرائيل والإمارات. 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/toDtPJphZq — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 26, 2020

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وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيكون باستقبال أولى رحلات “فلاي دبي”. حيث أكد نتنياهو أنه سيشارك في حفل الترحيب بأول رحلة تجارية إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي في إسرائيل في مطار بن غوريون الدولي.

وأطلقت شركة الطيران “فلاي دبي” للرحلات الزهيدة الثمن الخميس أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن الطائرة

أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

ومطلع الشهر الجاري قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “منذ إطلاق فلاي دبي قبل

11 عامًا، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر. وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا”.

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