ديما بياعة وزوجها
ديما بياعة وزوجها
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لم تتعظ من صور “دانا جبر” الإباحية.. “شاهد” فيديو فاضح من الحمام لـ ديما بياعة يثير ضجة واسعة!

كتب Author 2
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فجرت الممثلة السورية ديما بياعة موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو جريء يجمعها بزوجها المغربي .

 

وظهرت ديما بياعة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مع زوجها في الحمام، بملابس الاستحمام، ويتناقشان حول “الحمام التركي” الذي خضعا له، ويقارنون بينه وبين الحمام السوري والمغربي.

 

واستكمل الزوجان حوارهما الجريء حين سأل أحمد زوجته قائلاً: ” هل تعلمتي؟ تعلمي لتعملي لي في البيت نفس الشيء”، فتجيب ديما بياعة: “لا يوجد شيء مميز فقط صابونة وفرك”.

 

 

 

تصرفات ديما وزوجها أثارت موجة انتقادات لاذعة بحقها، واعتبر الناشطون أن الفيديوهات تخرج عن سياق آداب المجتمع السوري والعربي، وحذروها من أن يكون مصيرها مثل زميلتها الممثلة دانا جبر، خاصة أنه من السهل “فبركة” صورها وهي بـ”روب الاستحمام”.

 

وجاء الفيديو بعد فترة تصاعدت خلالها الأنباء حول ديما بياعة عن زوجها، والتي أكدتها في أحد اللقاءات، وأشارت إلى أنهما قررا الابتعاد عن بعضهما مؤقتاً للراحة فقط.

 

الجدير بالذكر أن أحمد الحلو هو الزوج الثاني لديما بياعة بعد انفصالها عن زوجها الأول الممثل السوري ، والذي انفصلت عنه بسبب خيانته لها مع زميلتها في الوسط الفني، “”، بحسب ما صرحت به لوسائل إعلام حينها.

 

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