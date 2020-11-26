تجنباً لهذه الفضيحة .. محمد بن سلمان سيُعدم أو يغتال بعض كبار الأمراء ويدّعي أنهم انتحروا!

توقّع المحامي الدولي البارز، محمود رفعت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يتخذ إجراءات للتخلص من بعض غير الموالين له قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لسدة الحكم، وذلك بعد إعلان السعودية توجيه تهم رسمية لـ 43 شخص بالفساد ومعظمهم من معتقلي الريتز.

وأوضح رفعت، في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”، أنه قد يتم إعدام أو اغتيال بعض كبار الأمراء وادعاء أنهم انتحروا بمحبسهم تجنباً للفضيحة.

تأكيدا لما أعلنته منذ أيام أن #محمد_بن_سلمان يتخذ إجراءات للتخلص من بعض غير الموالين له قبل وصول #بايدن، أعلنت #السعودية اليوم توجيه تهم رسمية ل 43 شخص بتهم الفساد ومعظمهم من معتقلي الريتس.. قد يتم إعدام أو اغتيال بعض كبار الأمراء وادعاء أنهم انتحروا بمحبسهم تجنبا للفضيحة — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 26, 2020

وأعلنت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد بدء قضايا جنائية بشأن حالات فساد في وزارة الدفاع السعودية.

وقالت الهيئة، إن عددا من الضباط والموظفين المدنيين في الوزارة متورطون فيها، مشيرةً إلى ضبط قضايا فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجهت السلطات تهما بالفساد إلى 51 شخصا على الأقل، بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية -لم تذكر اسمه- أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.

وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 شخصا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.

وذكرت أن المتهمين حققوا مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليارا و229 مليونا و400 ألف ريال (328 مليون دولار)، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجار العمل حاليا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وفي القضايا الخمس الباقية، وجهت الهيئة تهما بالفساد لمدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق وشقيقيه، وممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، وموظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق.

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.