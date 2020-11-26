خبير يكشف أن محمد بن سلمان سيُعدم أو يغتال بعض كبار الأمراء ويدّعي أنهم انتحروا
خبير يكشف أن محمد بن سلمان سيُعدم أو يغتال بعض كبار الأمراء ويدّعي أنهم انتحروا
الهدهد

تجنباً لهذه الفضيحة .. محمد بن سلمان سيُعدم أو يغتال بعض كبار الأمراء ويدّعي أنهم انتحروا!

كتب وطن
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توقّع المحامي الدولي البارز، محمود رفعت، أن ولي العهد السعودي قد يتخذ إجراءات للتخلص من بعض غير الموالين له قبل وصول الرئيس الأمريكي لسدة الحكم، وذلك بعد إعلان توجيه تهم رسمية لـ 43 شخص بالفساد ومعظمهم من معتقلي الريتز.

وأوضح رفعت، في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”، أنه قد يتم إعدام أو اغتيال بعض كبار الأمراء وادعاء أنهم انتحروا بمحبسهم تجنباً للفضيحة.

وأعلنت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد بدء قضايا جنائية بشأن حالات في السعودية.

وقالت الهيئة، إن عددا من الضباط والموظفين المدنيين في الوزارة متورطون فيها، مشيرةً إلى ضبط قضايا فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجهت السلطات تهما بالفساد إلى 51 شخصا على الأقل، بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية -لم تذكر اسمه- أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.

وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 شخصا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من ، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.

وذكرت أن المتهمين حققوا مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليارا و229 مليونا و400 ألف ريال (328 مليون دولار)، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجار العمل حاليا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وفي القضايا الخمس الباقية، وجهت الهيئة تهما بالفساد لمدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق وشقيقيه، وممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، وموظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق.

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

 

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