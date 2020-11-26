إعلامي مصري يثير الجدل: “ليه الراجل يبين عورته ويتصور بـ”البوكسر” والست لأ؟!”

أثار الإعلامي والمذيع المصري المعروف شريف مدكور، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد منشور له على صفحته بفيس بوك تحدث فيه عن “العورة” بالنسبة للرجل والمرأة.

وعبر تدوينة له على حسابه بموقع التواصل “فيس بوك” كتب شريف مدكور ما نصه:”هو ليه في مجتمعنا عادي ان الراجل يبين عورته و الست لاء؟”

وتابع مكملا تساؤله الذي أثار الجدل: “هو المفرض اللي الحالتين حرام .. ليه الراجل عادي ؟؟؟؟ ده في شباب ناشر صوره بالبوكسر؟.”

وأحدث منشور شريف مدكور جدلا بين متابعيه وبعضهم من سخر منه لحديثه عن الحلال والحرام، وهو من كان يقدم برامج للرقص وتجميل المرأة.

ويشار إلى أن المذيع شريف مدكور مؤخرا عن إعادة حسابه الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي واتساب بعد وقوعه للتهكير، وكتب معلقا: “أنا رجعت واتساب أخيرا”.

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة لمرض السرطان الذي أدى إلى اختفاء عن الشاشة بعض الوقت.

وقال الإعلامى شريف مدكور، إن تجربة تعرضه لمرض السرطان كانت امتحانا كبيرا وعظيما على المستوى النفسي والعائلي، مؤكدا أنه لم يحدث تغيير جذري فى شخصيته بعد مروره بهذه التجربة وإنما كان اختبارا عظيما من الله.

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