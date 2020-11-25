سعاد حسني
سعاد حسني
حياتنا

لم تنتحر.. هكذا تم اغتيال سعاد حسني في لبنان ومعلومات خطيرة تظهر بشكل مفاجئ

كتب وطن
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أطلقت الفنانة المصرية القديرة ، تصريحات أثارت جدلا واسعا بشأن ما قالت إنها عملية اغتيال الفنانة مكذبة التحقيقات التي قالت حينها إنها انتحرت بإلقاء نفسها من البلكونة في .

 

اعتماد خورشيد وبعد مفاجأة الأمس التي فجرتها مع ، بشأن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وزعهما أن رجاء حاولت قتلها بنفس السم الذي قتل به الملك فاروق، خرجت تثير جدلا جديدا بسرد قصة اغتيال سعاد حسني والتي قالت إنها شاهدة عليها.

 

وقالت اعتماد إن سعاد حسني قتلت في لبنان وأن مديحة يسري سرقت كل أموالها.

 

وتابعت روايتها:”أنا قعدت هناك يومين وشفت سعاد كانت في المستشفى وأنا قلت كده في المحكمة شوفتها وسمعت صوتها بتصرخ ونزلت ورموها من البلكونة والبنت اللي كانت عندها سرقت أموالها كلها”

 

ليقاطعها المذيع ويسألها ما إذا كانت نادية يسري لم ترد وأكملت تروي التفاصيل.

 

وتابعت اعتماد خورشيد “القاضي سألني عرفت ازاي إنها لم ترمي نفسها، فقلت له يا باشا لما الميت بينزل وبيوقع ما بينزلش دم فقال لي برافوا عليكي أنا شفت ده كله”.

 

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