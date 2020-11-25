قرار قضائي جديد يخص حليمة بولند ملكة ” قلة لأدب” في الكويت وهذه تفاصيله

صدر قرار قضائي جديد في الكويت يخص الإعلامية المثيرة للجدل دائما حليمة بولند، والمعروفة بنشر صور وفيديوهات مثيرة لها بهدف جذب الأنظار إليها.

وفي التفاصيل التي نقلها حساب “أمن ومحاكم” الكويتي بتويتر، فقد غرمت محكمة الجنح الكويتية ممثلةً مبلغ 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار)، بعد رفع شكوى ضدها بتهمة الإساءة للإعلامية حلمة بولند.

في شكوى المحامية مريم فيصل البحر محكمة الجنح تغرم ممثلة 3000 دينار بعد الاساءة للاعلامية حليمة بولند وستطالب بتعويض مدني 100 ألف دينار pic.twitter.com/sXWLw7jnwy — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) November 25, 2020

وقالت هيئة أمن ومحاكم الكويت، إنه تم رفع القضية ضد الممثلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، عن طريق المحامية الكويتية مريم البحر التي قالت “إنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار)”.

يُذكر أن الكويت تشهد حالياً عدداً من القضايا التي طالت فاشينيستات وشهيرات مواقع.

ومنها قضية غسل الأموال وقضية تجاوز قواعد الآداب العامة التي دِينت في إطارها كلٌ من الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري. والأردنية سوسن هارون والإيرانية شيرين بهمن.

وتعتبر الإعلامية الكويتية حليمة، إحدى الشخصيات المشهورة بإثارة الجدل، وتحديدًا في الكويت، بسبب ملابسها وتصرفاتها.

ومؤخرًا، شنت قوات الأمن الكويتية حملة كبيرة ضد الفاشينيستات من أجل إجبارهن على الالتزام بقواعد الذوق العام من ناحية اللباس والمحتوى، وهذا ما أكدته الناشطة الكويتية ريم الشمري، التي رأت أن حليمة بولند هي أساس الابتذال في الكويت.

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