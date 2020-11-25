حليمة بولند تنجو من موت محقق بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة
حليمة بولند تنجو من موت محقق بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة
حياتنا

قرار قضائي جديد يخص حليمة بولند ملكة ” قلة لأدب” في الكويت وهذه تفاصيله

كتب وطن
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صدر قرار قضائي جديد في يخص الإعلامية المثيرة للجدل دائما ، والمعروفة بنشر صور وفيديوهات مثيرة لها بهدف جذب الأنظار إليها.

 

وفي التفاصيل التي نقلها حساب “أمن ومحاكم” الكويتي بتويتر، فقد غرمت محكمة الجنح الكويتية ممثلةً مبلغ 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار)، بعد رفع شكوى ضدها بتهمة الإساءة للإعلامية حلمة بولند.

 

 

وقالت هيئة أمن ومحاكم الكويت، إنه تم رفع القضية ضد الممثلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، عن طريق المحامية الكويتية التي قالت “إنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار)”.

 

يُذكر أن الكويت تشهد حالياً عدداً من القضايا التي طالت فاشينيستات وشهيرات مواقع.

 

ومنها قضية غسل الأموال وقضية تجاوز قواعد الآداب العامة التي دِينت في إطارها كلٌ من الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري. والأردنية سوسن هارون والإيرانية شيرين بهمن.

 

وتعتبر الإعلامية الكويتية حليمة، إحدى الشخصيات المشهورة بإثارة الجدل، وتحديدًا في الكويت، بسبب ملابسها وتصرفاتها.

 

ومؤخرًا، شنت قوات الأمن الكويتية حملة كبيرة ضد من أجل إجبارهن على الالتزام بقواعد الذوق العام من ناحية اللباس والمحتوى، وهذا ما أكدته الناشطة الكويتية ريم الشمري، التي رأت أن حليمة بولند هي أساس الابتذال في الكويت.

 

 

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