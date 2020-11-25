الشيخ القطري
الشيخ القطري
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شيخ قطري بارز: هذا ما سيجري في العالم لو وضعت دول الخليج يدها في يد تركيا وصدقوا في تحالفهم

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وجه الشيخ القطري آل ثاني، نصيحة إلى للتحالف مع لتغيير خارطة العالم كله وانصاف المسلمين.

 

وقال الشيخ فيصل بن جاسم في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط ستتغير إيجابيا لصالح المسلمين ولصالح شعوب المنطقة”.

 

وأضاف الشيخ القطري: “سيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم دين ودنيا من علاقاتهم مع لو كانوا يعقلون”.

 

وفي سياق ذي صلة، أعلن ، سفير قطر في تركيا، أن وأنقرة بصدد التوقيع على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، موضحا أن هذه الاتفاقيات ينتظر توقيعها في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا للتعاون بين قطر وتركيا في نهاية نوفمبر الجاري.

 

وقال آل شافي في مقابلة مع صحيفة “” التركية، إن بين البلدين انعكست على كافة قطاعات التعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذه العلاقات صقلتها وعززتها التحديات التي مرت بها كل من الدولتين.

 

بدوره، قال سفير تركيا لدى قطر، ، إن بلاده والدوحة شريكان أساسيان ويجمعهما عديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، موضحاً أن العلاقات القطرية التركية اختُبرت أكثر من مرة وفي مواقف صعبة وأثبتت مصداقيتها ومتانتها وصلابتها.

 

وأشار كوكصو، إلى أن العلاقات الثنائية “شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بجميع المجالات تقريباً”، مضيفاً: “لا يمكن وصف العلاقات القطرية التركية بالمؤقتة؛ فهي ليست وليدة اليوم، بل ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر، وظلت تتطور حتى وصلت إلى قفزة نوعية”.

 

وأورد عدداً من القضايا التي وقف البلدان بعضهما بجوار بعض، كان أبرزها “الموقف القطري بعدما تعرضت تركيا لمحاولة انقلابية فاشلة في 2016 والذي كان حينها داعماً للحكومة التركية، إضافة إلى وقوف أنقرة إلى جانب قطر، عندما تعرضت للمقاطعة منتصف 2017.

 

وأكد أن الموقف التركي “كان صادقاً ورافضاً لهذا الحصار غير العادل، ومن ثم هذا يؤكد أن العلاقات التركية-القطرية تحالف حقيقي وصلب لا يمكن أن تُزعزعه أي أحداث أو أزمات بالمنطقة”.

 

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