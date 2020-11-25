صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“شاهد” عرض مسرحي إسرائيلي يسخر من الإمارات بعد أن خلع ابن زايد سرواله لنتنياهو

كتب Author 2
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سخر عرض مسرحي إسرائيلي من والتطبيع معها، موجهاً إهانات لها بأنها بلاد لا فائدة ترجى منها، مع التلميح بانها صحراء وعدد سكانها قليل جداً وأن اقتصادها قائم على النفط فقط.

 

وحسب مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر كوميديان إسرائيلي بلباس إماراتي، فيما ظهر آخر وكأنه يجري معه مقابلة صحفية ويسأله عن طبيعة الحياة في الإمارات وكيفية العيش فيها، فيما يسخر المذيع في نهاية المقطع من ما يُطلق عليه “” بين أبوظبي وتل أبيب.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو معبرين عن شماتتهم في ولي عهد أبوظبي والمهرولين معه للتطبيع مع ، متسائلين إذا كان بإمكانه إلغاء الاتفاقيات الموقعة في ظل ما تتعرض له الإمارات من إهانة.

 

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيعي مع إسرائيل وذلك برعاية الولايات المتحدة، حيث انضمت لها في مسلسل العار الخليجي، الأمر الذي قوبل برفض عربي وإسلامي واسعين.

 

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