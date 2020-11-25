“شاهد” عرض مسرحي إسرائيلي يسخر من الإمارات بعد أن خلع ابن زايد سرواله لنتنياهو

سخر عرض مسرحي إسرائيلي من الإمارات والتطبيع معها، موجهاً إهانات لها بأنها بلاد لا فائدة ترجى منها، مع التلميح بانها صحراء وعدد سكانها قليل جداً وأن اقتصادها قائم على النفط فقط.

وحسب مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر كوميديان إسرائيلي بلباس إماراتي، فيما ظهر آخر وكأنه يجري معه مقابلة صحفية ويسأله عن طبيعة الحياة في الإمارات وكيفية العيش فيها، فيما يسخر المذيع في نهاية المقطع من ما يُطلق عليه “اتفاق السلام التاريخي” بين أبوظبي وتل أبيب.

عرض مسرحي صهيوني يسخر من الامارات والتطبيع معها pic.twitter.com/m9UFF8hhyw — د.صالح النعامي (@salehelnaami) November 24, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو معبرين عن شماتتهم في ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والمهرولين معه للتطبيع مع إسرائيل، متسائلين إذا كان بإمكانه إلغاء الاتفاقيات الموقعة في ظل ما تتعرض له الإمارات من إهانة.

اعتقد بن ناقص لن يسكت . راح يلغي التطبيع والسلام مع النتن . — Saad Alsaad (@SaadAls39536973) November 24, 2020

من اطاع مخلوقا بمعصية الخالق لأمر يطلبه فمن سنة الله ان يجعل الضد يصيبه على يد من اطاعه (من أطاع مخلوقا في معصية الخالق سلط الله عليه ذلك المخلوق)ولم ار قط هذه السنة تخلفت في كل التاريخ الذي عرفته — اسماء بنت ابراهيم (ام ابراهيم) (@292Bw1Ar7LUfPdI) November 25, 2020

اصبحت الإمارات مسخرة — ابو سياف (@377xkDmPrtaYGgN) November 24, 2020

حتى هم يسخرون منا — cheikhatou (@cheikhatou10) November 24, 2020

هل سيقوم بن زايد ب"الضغط" على نتنياهو لاعتقال الممثلين والمنتجين لهذا العمل كما فعل مع الاردن ليعتقلوا رسام الكاركاتور عماد حجاج؟ أكيد لن يجرؤ لان نتنياهو سعيد بهذا وهو ايضا ليس مثل ملك الاردن الذي يعمل اصلا لديهم. pic.twitter.com/csQdvoTWZb — Ab_Albasit (@AbDanoon) November 24, 2020

حتى الصهاينة الصهاينة اخخخخخ بني جويف يسخرون منا شيبك يا الدنيا حتى…بئس لك يا ابن زايد والكلاب المطبعين معه اخخخخخخخخخ — المنتصر بإذن الله (@5tygkCZldE9yUhA) November 24, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيعي مع إسرائيل وذلك برعاية الولايات المتحدة، حيث انضمت لها البحرين في مسلسل العار الخليجي، الأمر الذي قوبل برفض عربي وإسلامي واسعين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك