أنيس منصور
أنيس منصور
الهدهد

“شاهد” صحفي يمني بارز نشر تغريدة فضح فيها دور الإمارات الخبيث فجُنّ جنون مستشار “ابن زايد”!

كتب وطن
0

أثارت تغريدة نشرها الصحفي اليمني البارز جنون مستشار ولي عهد أبوظبي، فضح فيها دور الخبيث والدموي .

وقال الصحفي “منصور” في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “دور الامارات خبيث سيئ. ملفات سوداء وسجل حقوقي دموي، وغباء منقطع النظير وعمليات تجسس وتقطيع الأوصال وتمويل حروب الوكالة وتجنيد المرتزقة”.

وأضاف أنّ هذه شواهد على ان الامارات عدو استراتيجي تاريخي للشعوب واصبحت منبوذه حديث العالم في كل جرائم المنطقة العربية.

ولم يحتمل ما جاء في تغريدة الصحفي اليمني، فتطاول عليه، محاولاً في الوقت نفسه تبييض الصفحة السوداء للإمارات.

والإمارات عضو في تحالف عسكري عربي، تقوده ، وينفذ منذ 2015 عمليات في ، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة ، المسيطرين على مناطق يمنية جنوب المملكة.

ويتجاهل عبدالخالق عبدالله، الجرائم البشعة التي ارتكبتها بلاده في اليمن، وتسببت في قتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين، بينما يواجه 10 ملايين يمني خطر المجاعة، فيما الأطفال أبرز الضحايا جراء الإنتهاكات الجسيمة للتحالف الإماراتي – السعودي.

وطالت جرائم الامارات كذلك معتقلين يمنيين في سجون سريّة، حيث كشفت تقارير تعرّض المئات من اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري.

ولا تقتصر جرائم الحرب التي ارتكبتها الإمارات في اليمن على المعارضين والمدنيين، بل طالت عناصر الجيش اليمني.

وأكدت منظمة “رصد” للحقوق والحريات اليمنية أن الإمارات ارتكبت انتهاكات تصنف كجرائم حرب لن تسقط بالتقادم، ضد عناصر الجيش اليمني بعد قصفهم بالطائرات بمدينتي عدن وأبين، وقتلها للمئات من الجنود.

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سلطنة عُمان تنصح ابن سلمان  بـ”الحل الوحيد” لوقف هجمات الحوثيين التي كبدت…

الهدهد

“شاهد” مسؤول إسرائيلي بارز مستنكرا غضب المصريين من محمد رمضان:…

حياتنا

“شاهد” مريم حسين تُحرج ملك المغرب محمد السادس.. هذا ما فعلته مع إسرائيلي…

الهدهد

الشيطان ابن زايد.. الإمارات تمنع 13 جنسية عربية وإسلامية من دخول أراضيها وتكفتي…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.