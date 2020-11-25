“شاهد” صحفي يمني بارز نشر تغريدة فضح فيها دور الإمارات الخبيث فجُنّ جنون مستشار “ابن زايد”!

أثارت تغريدة نشرها الصحفي اليمني البارز أنيس منصور جنون الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، فضح فيها دور الإمارات الخبيث والدموي .

وقال الصحفي “منصور” في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “دور الامارات خبيث سيئ. ملفات سوداء وسجل حقوقي دموي، وغباء منقطع النظير وعمليات تجسس وتقطيع الأوصال وتمويل حروب الوكالة وتجنيد المرتزقة”.

وأضاف أنّ هذه شواهد على ان الامارات عدو استراتيجي تاريخي للشعوب واصبحت منبوذه حديث العالم في كل جرائم المنطقة العربية.

دور الامارات خبيث سيئ ملفات سوداء وسجل حقوقي دموي، وغباء منقطع النظير وعمليات تجسس وتقطيع الأوصال وتمويل حروب الوكالة وتجنيد المرتزقة كلها شواهد على ان الامارات عدوا استراتيجي تاريخي للشعوب واصبحت منبوذه حديث العالم في كل جرائم المنطقة العربية #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه28 — أنيس منصورAnis (@anesmansory) November 24, 2020

ولم يحتمل عبدالخالق عبدالله ما جاء في تغريدة الصحفي اليمني، فتطاول عليه، محاولاً في الوقت نفسه تبييض الصفحة السوداء للإمارات.

يا غشيم مهما حاولت ان تقلل من شأنها لن تستطيع ان تطالها، فالإمارات كشجرة طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء وخيرها يعم العالم شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا. امثالك من المتربصين والحاقدين والتافهين يموتون غيظًا وقهرًا عندما يرون الإمارات تنتقل من نجاح إلى نجاح. https://t.co/uRqu8PTI6n — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 24, 2020

والإمارات عضو في تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على مناطق يمنية جنوب المملكة.

ويتجاهل عبدالخالق عبدالله، الجرائم البشعة التي ارتكبتها بلاده في اليمن، وتسببت في قتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين، بينما يواجه 10 ملايين يمني خطر المجاعة، فيما الأطفال أبرز الضحايا جراء الإنتهاكات الجسيمة للتحالف الإماراتي – السعودي.

وطالت جرائم الامارات كذلك معتقلين يمنيين في سجون سريّة، حيث كشفت تقارير تعرّض المئات من اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري.

ولا تقتصر جرائم الحرب التي ارتكبتها الإمارات في اليمن على المعارضين والمدنيين، بل طالت عناصر الجيش اليمني.

وأكدت منظمة “رصد” للحقوق والحريات اليمنية أن الإمارات ارتكبت انتهاكات تصنف كجرائم حرب لن تسقط بالتقادم، ضد عناصر الجيش اليمني بعد قصفهم بالطائرات بمدينتي عدن وأبين، وقتلها للمئات من الجنود.