“شاهد” الفاشینیستا الكویتیة الدكتورة خلود حزينة لفقدان زوجها “أمين”!

عبّرت الفاشینیستا الكویتیة الدكتورة خلود عن حزنھا على سفر زوجھا المودیل أمین وبدت متأثرة لفقدانه طیلة الفترة التي غاب عنھا فیھا.

وظھرت الدكتورة خلود في مقطع فیدیو على سناب شات تقول :”راح أبكي بجد”، وظلت تغازله حتى توقفت لوقف دموعھا.

وقالت :”الحمد أهلي موجودین ویزوروني حتى أهله أیضا یسألون عنھم لكن وجوده في المكان معھا شيء مختلف حسه وتواجده إن شاء الله یا رب ما افقده إلا بالخیر”.

كما نشرت خلود صورة من هاتفها وهي تتصل على زوجھا أمین في غربته وعلقت علیھا قائلة: “لازم أعرف هو مستانس من غیري أم لا”.

والدكتورة خلود من أشھر الفاشینیستات في الكویت وتتعدد نشطاتھا في دول الخلیج، وتعیش حیاة مستقرة مع زوجھا.

وكانت الدكتورة خلود حصلت على المركز الأول عربیا بین مشھورات الوطن العربي، حیث تخطى متابعو الفاشینیستا 9 ملایین.