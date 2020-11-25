سلطنة عُمان تنصح ابن سلمان بـ”الحل الوحيد” لوقف هجمات الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة

أدانت سلطنة عمان في بيان رسمي الهجوم الذي استهدف أحد محطات تكرير النفط التابعة لشركة “أرامكو” قبل أيام، شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العُمانية على صفحتها الرسمية بتويتر، أعربت سلطنة عُمان عن أسفها العميق للهجوم الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

#بيان | تعرب سلطنة عُمان عن أسفها العميق للهجوم الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتجدد السلطنة دعوتها للجميع للعمل على تجنب التصعيد والاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سريعة للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة .. pic.twitter.com/Hfs48cG8f4 — وزارة الخارجية (@FMofOman) November 25, 2020

وجددت السلطنة وفق البيان دعوتها للجميع للعمل على تجنب التصعيد والاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سريعة للأزمة في الجمهورية اليمنية.

واعتبر محللون أن هذا البيان بمثابة نصحية ذهبية من القيادة العمانية الحكيمة، للنظام السعودي بإنهاء أزمة اليمن وغلق باب الصراع لوقف هجمات الحوثي التي كبدت المملكة خسائر فادحة ونشرت الذعر بين السعوديين.

ويشار إلى أنه ومساء الاثنين، أقرت السلطات السعودية بوقوع هجوم على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وقالت إنه أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات من دون إصابات، وذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية صباحا استهداف المحطة بصاروخ مجنح.

وقال المتحدث باسم قيادة التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- إن الهجوم “استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي”.

ورأى المالكي أن الهجوم يعد امتدادا للهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو في بقيق وخريص (شرقي المملكة) في 14 سبتمبر/أيلول 2019.

وقال التحالف إن إيران زوّدت الحوثيين بأسلحة نوعية مثل الصواريخ المجنحة (كروز) والطائرات المسيرة المفخخة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية حينها عن مصدر بوزارة الطاقة أن الحريق في محطة توزيع الوقود شمالي جدة نشب بفعل مقذوف، وأكد أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم تحدث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود إلى عملائها لم تتأثر بالهجوم.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، أعلن في وقت سابق استهداف محطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأضاف أن الهجوم تم بصاروخ مجنح (كروز) من نوع “قدس 2″، وأن الإصابة كانت دقيقة.

ودعا سريع الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية.

وأشار إلى أن استهداف أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان في اليمن، وفي سياق ما وعد به الحوثيون قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

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