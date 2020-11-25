اختطاف فتاة والإعتداء عليها في منطقة الصليبية في الكويت - تعبيرية
اختطاف فتاة والإعتداء عليها في منطقة الصليبية في الكويت - تعبيرية
حياتنا

حادثة تهزّ الكويت .. خطف فتاة قاصر من الشارع واغتصابها وهذا ما قالته الضحية عن المجرم

كتب وطن
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تعرضت فتاة قاصر -من جنسية عربية-، لم تتجاوز 15 عاماً للإختطاف والاعتداء عليها في منطقة .

وبحسب مصدر امني فإن وافدا عربيا من مواليد 1969 تقدم الى مخفر شرطة الفروانية وقال ان ابنته تعرضت للخطف أمام بقالة من قبل شخص وتم التوجه بها الى منطقة الصليبية والاعتداء عليها.

وقدّمت الفتاة معلومات عن الجاني وقالت انه يقيم في منطقة “بيان” وحددت اسمه الأول والثاني دون معلومات أخرى الى جانب رقم هاتفه النقال.

ووجه وكيل النيابة بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه في قضية جرى تصنيفها باعتبارها خطف قاصر ومواقعة بالإكراه.

 

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