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ياسمين صبري تصدم متابعيها خلال استقبالها “سيدة المطر” .. شاهد ماذا فعل “البوتكس”بشكلها!

كتب وطن
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لفت الظهور الأخير للنجمة المصرية خلال استقبالها “” في منزلها انتباه المتابعين وصدمتهم.

وعبّر متابعو ياسمين صبري عن استغرابهم مما فعلته عمليات التجميل بوجه النجمة، مشيرين إلى مدى الشبه في الشكل بينها وبين زوجها رجل الأعمال المصري .

وقالت صفحة المھتمة بالمشاهیر: “هم صار یشبھوا بعض او انا بتخیل”.

وقال آخر تعقیباً على ذلك: “ابو هشیمه ع الیمین ولا الیسار “. وأضافت أخرى: “نفس الدكتور تبع ”.

وتابعت أخرى: “وحیاة الله لیوم لما شفت صورتھا هیك قلت صایره بتشبه جوزھا كتیر”.

جديرٌ بالذّكر أنّ یاسمین صبري استقبلت  السیدة نعمات عبد الحمید (63 عاما) المعروفة إعلامیا بـ”سیدة المطر” في منزلھا.

وكانت ياسمين أعلنت تكفلھا بكل نفقاتالسیدة المسنة، ووعدتھا عند عودتھا إلى أن تستدعیھا إلى منزلھا وھو ما حصل.
يشار إلى انّ “سيدة المطر”، أحدثت صورتها وهي تعمل تحت المطر، الجمعة الماضية، موجة من التعاطف الشعبي الكبير في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاني السيدة نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف، من ظروف إنسانية صعبة، ما دفعها لبيع “الترمس” بشوارع لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.

 

 

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