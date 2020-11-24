“شاهد” فضيحة مدويّة لإعلاميين سعوديين حاولوا الإساءة لأمير قطر الوالد حمد بن خليفة

في فضيحةٍ مدويّة للإعلام السعودي، فبرك إعلاميون سعوديون معلوماتٍ من كتاب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما “أرض موعودة”، بهدف الإساءة لأمير قطر الوالد حمد بن خليفة .

وادّعى هؤلاء أنّ أوباما في كتابه الجديد قال عن الأمير حمد بن خليفة إنّه “لا يملك رؤية أو حكمة. وهو فقط مجرد مالك للمال. وكل حديثه عن المال. وكم هو مستعد أن يدفع” .وفق زعمهم

اوباما في كتابه الجديد يقول عن حمد بن خليفة: "لا يملك رؤية او حكمة فقط مجرد مالك للمال وكل حديثه عن المال وكم هو مستعد ان يدفع." — عبد العزيز الخميس (@alkhames) November 24, 2020

#اوباما#حمد_خليفة تجمعهم الخيانات والمؤمرات

وتفرقهم الحقائق .. اوباما يصف #حمد_بن_خليفة

أمير قطر السابق

"كان حاكماً بلا رؤية و لا يملك سوى المال و لا يعرف يتحدث إلا عن المال و استعداده لدفع اي تكاليف"

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وحمد يصف اوباما في محادثة مع القذافي بـ العبد.@BarackObama pic.twitter.com/mhqWTQuK7n — مـحـمـد الـسـاعـد 🇸🇦 (@massaaed) November 24, 2020

قطبا الربيع العربي هيلاري كلينتون وأوباما الإثنان تحدثا عن مرحلة حكمهما !!

هيلاري قالت أن الفيصل أغلق الهاتف في وجهها وتفاجئنا بدخول القوات السعودية إلى #البحرين وموقفها من #مصر !!

أوباما قال أن حمد أمير #قطر بلا رؤية ومستعد للدفع!!

هل آن للعقول أن تعمل وتقرأ أحداث تلك الفترة؟؟ pic.twitter.com/kpFcCzkDLE — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 24, 2020

واتّضح إنّ أوباما لم يتطرق الى أمير قطر الوالد في كتابه.

وأشار الاعلامي المتابع “زيد بنيامين” إن “أوباما” ذكر قطر مرتان الاولى في معرض مساعدتها في ليبيا والثانية في اطار مقارنته قناة الجزيرة بــ”فوكس نيوز”.

وأشار إلى أنّ الصور التي تم فبركتها مأخوذة من الصفحة 657 من الكتاب.

فقط اود ان اوضح ان اوباما لم يتطرق الى امير #قطر الاب في كتابه. هو ذكر قطر مرتين الاولى في معرض مساعدتها في ليبيا والثاني في اطار مقارنته الجزيرة بفوكس نيوز. الصور التي تم فبركتها مأخوذة من الصفحة 657 التي وضعت نسخة منها للمقارنة. pic.twitter.com/eeGI15mIip — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 25, 2020

وكان لافتا في كتاب أوباما انتقاده لما قال إنها “النسخة السعودية” للإسلام، معتبرا أنها لم تكن تتوافق حتى مع معايير الثقافة العربية التقليدية، وعملت على إقصاء أي نهج آخر، بما في ذلك التصوف والتشيع، معتبرا أن الطفرة النفطية في المملكة هي ما ساهم بانتشار “الوهابية”.

وفي سياق حديثه عن زيارته الأولى إلى السعودية، أشار أوباما إلى أنه كان يفكر، إثر وصوله الرياض وسير موكبه في شوراعها، عن مدى “ضآلة التشابه” بين الإسلام في المملكة، و”نسخته الأخرى” التي عايشها طفلا في إندونيسيا.

واعتبر أوباما أن اكتشاف حقول النفط في السعودية وما ترتب عليها من ثروة “لا توصف”، إلى زيادة تأثير تلك “النسخة” من الإسلام، لكن ذلك كشف أيضا عن تناقضات محاولة الحفاظ على مثل تلك الممارسات في خضم عالم سريع التحديث.

وقال: “احتاج عبد العزيز إلى التكنولوجيا والدراية الغربية وقنوات التوزيع لتحقيق استغلال كامل للكنز الجديد للمملكة، وشكل تحالفا مع الولايات المتحدة للحصول على أسلحة حديثة وتأمين حقول النفط السعودية ضد الدول المنافسة. احتفظ أفراد العائلة المالكة بشركات غربية لاستثمار ممتلكاتهم الشاسعة وأرسلوا أطفالهم إلى كامبريدج وهارفارد لتعلم الممارسات التجارية الحديثة”.

ولكن، سرعان ما “اكتشف الأمراء الشباب عوامل الجذب في الفيلات الفرنسية والنوادي الليلية في لندن وغرف ألعاب فيغاس”.

وتابع: “لقد تساءلت أحيانا عما إذا كانت هناك نقطة ربما أعاد فيها النظام الملكي السعودي تقييم التزاماته الدينية، معترفا بأن الأصولية الوهابية – مثل جميع أشكال الاستبداد الديني – كانت غير متوافقة مع الحداثة، واستخدمت ثروتها وسلطتها لتوجيه الإسلام إلى منحى ألطف، وبالطبع أكثر تسامحا”.

وأجاب قائلا: “على الأغلب لا. كانت الأساليب القديمة مترسخة بعمق، ومع تصاعد التوترات مع الأصوليين في أواخر السبعينيات، ربما استنتج أفراد العائلة المالكة بدقة أن الإصلاح الديني سيؤدي حتما إلى إصلاح سياسي واقتصادي غير مريح أيضا”، في إشارة إلى إمكانية حدوث ثورة إسلامية، على غرار تلك التي شهدتها إيران.

ونتيجة لمضي الرياض في تبني ذلك النهج، بل وتغذيته بالمليارات لتعزيز الحفاظ على السلطة، فقد “نمت الأصولية من باكستان إلى مصر إلى مالي إلى إندونيسيا، وتراجع التسامح مع الممارسات الإسلامية المختلفة، وازدادت الدوافع لفرض الحكم الإسلامي بصوت أعلى، والدعوة إلى تطهير الأراضي الإسلامية من التأثيرات الغربية – من خلال العنف إذا لزم الأمر”.

وأضاف: “يمكن للنظام الملكي السعودي أن يشعر بالرضى إزاء تجنب ثورة على النمط الإيراني، سواء داخل حدوده أو لدى شركائه الخليجيين (على الرغم من أن الحفاظ على هذا النظام لا يزال يتطلب خدمة أمنية داخلية قمعية ورقابة إعلامية واسعة)، لكنه فعل ذلك على حساب تسريع الحركة الأصولية العابرة للحدود الوطنية والتي احتقرت التأثيرات الغربية، وظلت متشككة في المداعبات السعودية مع الولايات المتحدة”، وصولا إلى ظهور شبان مسلمين يحملون أفكارا متطرفة ضد واشنطن، ولكنهم قريبون بالوقت ذاته من أمراء في الرياض، ويختزلهم شخص “أسامة بن لادن”، بحسب الرئيس الأمريكي السابق.