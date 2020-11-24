“شاهد” اعتماد خورشيد تفجر مفاجأة صادمة عن رجاء الجداوي في قبرها وما قالته عن هذه “الجريمة” كارثي!

فجرت الممثلة المصرية القديرة والمثيرة للجدل دائما اعتماد خورشيد، مفاجأة من العيار الثقيل عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنها حاولت قتلها بأمر من جهاز سيادي.

اعتماد خورشيد صدمت الجميع في لقائها مع المذيع العراقي ساري حسام، حينما اعترفت خلال اللقاء أن الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي حاولت أن تقتلها بوضع السم لها في إحدى المناسبات لتتخلص منها بأمر من أحدهم، في إشارة لشخص بجهاز سيادي لم تذكر اسمه.

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وقالت اعتماد خورشيد إن ضابطًا في النيابة، قال لها بأن الله يحبها لأنها لم تأتِ إلى الحفل لأن رجاء كانت ستقتلها بسم ويكتبون في التقرير الطبي بأنها توفيت نتيجة أزمة قلبية.

وأضافت ما نصه: “كلهم قالوا نحن مالناش دعوة هو بيقول لنا اعملوا ومنعمل في واحدة ربنا الله يرحمها قلها حطي لها السم ده عشان تموت، فجابت سم أنا يوميها ابني حمادة كان صغير وبكي كثيرًا حتى ما أروحش الحفل وماروحتش.”

وتابعت: “حكالي الضابط علي نور الدين وكيل النيابة، قلي كويس انك ما جتيش الحفل عشان كان محطوطلك السم اللي موّت الملك فاروق واحدة شغالة معاه إسمها “رجاء الجداوي” أنا قلت إسمها بقى وياللي يحصل يحصل أهي ماتت الله يرحمها بقى.”

وأضافت: “أنا قلت لحسن الشافعي وقلها تدفعوا 13 ألف جنيه عشان تموتوا اعتماد خورشيد وعزمت رجاء كل نجوم السينما عشان لما أقع يقولوا أزمة قلبية علي نور الدين رئيس النيابة قال لي الحمدالله إنك ما جتيش الحفل”

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