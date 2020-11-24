دماء المغدور محمد الموسى لن تذهب سدى.. نانسي عجرم في ورطة بعد قرار القاضي في حق زوجها القاتل!

صدر اليوم الثلاثاء القرار الظنّي بحقّ فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد قتله للشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم منزله في 5 يناير من هذا العام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أصدر قراره الظني في حق فادي مخائيل الهاشم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة.

وتمت إحالة القرار الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وسبق أن أكد المحامي اللبناني عماد وديع رحّال، والذي يُعد الوكيل القانوني عن عائلة الضحية السوري أن رحلة البحث عن الحقيقة انطلقت منذ تاريخ 05/01/2020، مُشككاً برواية نانسي وزوجها.

وقال رحال في تسجيل صوتي مسرب: “هل كان الموسى بهذه الجُرأة ليتسلّق سور الفيلا ويخترق الحراس ويدخل المنزل المُجهز بجهاز إنذار نادر وينتظر 4 ساعات على الشُّرفة حتى مغادرة الضيوف ليدخل بعدها ويُقدِم على السرقة؟”.

وأضاف رحال: “ما حصل شكّل اكثر من علامة إستفهام، حتى بدأنا في البحث عن الحقيقة التي لم يجرؤ احد على النُطق بها!”.

وتساءل رحال مُلمحاً إلى أن قتل السوري محمد الموسى كان مخططاً له: “هل فعلاً حادثة قتل محمد الموسى تخفي جريمة ثانية أكبر من الجريمة نفسها؟ هل فعلاً اتُخذ قرار تصفية محمد الموسى لحيازته على معلومات تُدين فادي الهاشم؟”.

وأكد رحال في نهاية التسجيل أن دم السوري محمد الموسى ليس رخيصاً، مضيفاً: “لدينا كافة المعطيات والادلة والإثبات التي تدين فادي الهاشم وغيره الذين نفذوا جريمة إعدام محمد الموسى ولكن حفاظاً على سرية التحقيقات نتحفظ عن ذكرها في الوقت الحاضر وسنرفعها للأجهزة القضائية المختصة بُغية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع.”

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