نجمة بورنو بامتياز.. “شاهد” ميريام كلينيك تستخدم “صدرها” للتحذير من كورونا على طريقتها الخاصة!

أثارت الفنانة اللبنانية وعارضة الأزياء المعروفة ميريام كلينك موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، عبر بثها أغنية جديدة عن فيروس كورونا والتحذير منه على طريقتها الخاصة مستخدمة ألفاظ نابية وإيحاءات خارجة فضلا عن تعريها بشكل فاضح.

الفيديو كليب الجديد لميريام كلينك حمل عنوان “حطو The MASK”، وشاركها بغنائه مخرج العمل ايلي داوود، حيث بدأ بصورة الخفاش، لتظهر ميريام بعد ذلك وهي ترتدي فستان مغر باللون الزهري فتتظاهر بمعاناتها من الانفلونزا من خلال العطس، لتؤكد بعد ذلك على أهمية ارتداء الكمامة، أرفقتها بكتابة كلمات نابية ضد الصين كونها المسؤولة عن انتشار فيروس الكورونا وفق قولها.

وحاولت “ميريام” المثيرة للجدل نشر التوعية حول أهمية وضع الكمامة ولكن على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت إلى جانب ايلي داوود بمشاهد تحمل في طياتها الكثير من الايحاءات والاغراء وتم تصنيف العمل على أنه خادش للحياء ومسيء للوسط الفني، وهدفه فقط الحصول على نسبة مشاهدة عالية.

واللافت كان الانتقادات التي طالت الأزياء التي استخدمت في هذا العمل إذ اختارت مريام كلينك كالعادة اللون الزهري المفضل لديها من خلال تصاميم مغرية فضلا عن الظهور بحمالة صدر بإحدى المشاهد.

وشدد النشطاء على أن إيحاءات الكليب الجنسية حملت إهانة “للجيش الأبيض” من الأطباء، والذي يحاول جاهدا محاربة هذا الوباء.

ويشار إلى أنه قبل أيام نشرت اللبنانية ميريام كلينك فيديو فاضح عرضها لهجوم عنيف، كشفت فيه عن مفاتنها ومناطقها الحساسة لكسب مزيد من المتابعين والمشاهدات عبر أسلوبها الرخيص.

وظهرت “كلينك” في المقطع الذي نشرته على انستجرام، وهي تتراقص بخفة في احدى الطرقات والشوارع العامة مرتدية فستان قصير فاضح أظهرها وكأنها عارية مع تعليق قالت فيه: “اسطورة العصر ..جسد الأفعى”.

وتستعرض ميريام دائما جسدها في العديد من المناسبات، وسبق أن ظهرت بصور مغرية بالبكيني الفاضح وكشفت عن مؤخرتها المشدودة وصدرها المنفوخ بعد عمليات تجميل عديدة خضعت لها كلينك في الفترة المؤخرة.

وميريام كانت قد غادرت لبنان الى بلدها الثاني من حيث الجنسية صربيا بعد تفجير بيروت وفتح المطارات واحتفالها الماجن بعيد ميلادها واذي عرضها لانتقادات واسعة في لبنان.

ويشار الى ان ميريام كلينك كانت قد وعدت الجمهور بالكف عن نشر صورها العارية بعد اعتماد اسلوب التعري من قبل الصاعدات وهو ماعدته بمثابة تعدي على مهنتها المختصة والتي اشتهرت فيها ميريام كلينك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك