مودل روز في تحدي الرقص الشرقي
مودل روز في تحدي الرقص الشرقي
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شكلها بدون فلتر صدم الجميع.. مودل روز تتمادى في الإسفاف و”عرض اللحم” بفيديو فاضح من عرض البحر!

كتب وطن
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لا تتوقف ، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

 

وظهرت مودل روز في المقطع الذي نشرته على حسابها بانستجرام متغيرة الملامح بشكل كامل، حيث أظهر الفيديو والذي تم تصويره بدون فلتر للوجه نحافة شديدة بوجهها بالإضافة لتغير لون بشرتها عن الطبيعي وهو الأمر الذي صدم متابعيها بشدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو والذي ظهرت فيه روز أثناء استقلالها يخت استعدادا لقيامها برحلة غوص، حيث كانت ترتدي ملابس السباحة وتكشف عن جسمها بشكل فاضح.

 

وانهالت على الفاشينستا التعليقات الهجومية والساخرة، وربط ناشطون بينها وبين هند القحطاني عندما ظهرت هي الأخرى بدون فلاتر.

 

وانتشر في وقت سابق فيديو لمودل وهي تشارك في تحدي الرقص الشرقي وتريد تحدي .

 

وظهرت مودل روز بملابس فاضحة، كشفت بطنها، وكانت تضع فوق رأسها كوباً من الماء. لتثبت أنها قادرة أداء وصلة الرقص دون سقوط الكأس من على رأسها.

 

وسخر بعض المعلقين بقولهم إن مودل روز تريد تحدي الراقصة المصرية فيفي عبده المعروفة في هذا المجال.

 

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