شهادة حق.. هذا ما قاله “الشيطان” حمد المزروعي بعدما دمر مستقبل محمد رمضان “بوسوسته”

علق المغرد الإماراتي البذيء المقرب من حكام الإمارات حمد المزروعي، على قضية الفنان المصري محمد رمضان ـ التي قد تنهي مستقبله ـ وتسبب بها الأول بعدما نشر على حسابه الرسمي بتويتر صورة تجمع “رمضان” بعومير آدم المطرب الإسرائيلي المعروف.

وادعى حمد المزروعي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعدما أخذت القضية منحنى جادا وتم تحويل محمد رمضان للمحاكمة، أن الفنان المصري لم يكن على علم بأنه يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي.

لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2020

وكتب ما نصه:”لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح”

وعبر العديد من النشطاء في ردودهم على المزروعي عن عدم اقتناعهم بتبريراته الواهية، مشيرين إلى أن محمد رمضان كان على علم بكل شيء وظن أن الأمر سيمر مرور الكرام وسط موجة التطبيع الفاضحة التي تشهدها المنطقة.

والموسيقى اللي حواليه مكانش عارفها….عموما شهادة خير منك لانقاذ موقفه لان مستقبله ممكن يضيع لو النقابه شطبته منها — Elbanan Mohamed Mona (@Mona_37nasr) November 23, 2020

ممكن ايه

خلاص مستقبله ضاع

الشعب المصرى كله بيكره اسرائيل

رغم معاهده السلام

لكن لايمكن لاسرائيلى يمشى فى مصر

لانه يعلم انه يموت — khaled (@Khaled40566878) November 23, 2020

صورته معك بنفس سوء صورته مع اسرائيلي — ابن الجنوب يمني وافتخر (@kjYg9P5S2XqxdCd) November 23, 2020

وكان حمد المزروعي هو أول من نشر الصورة عبر حسابه بتويتر قبل أن يحذفها وعلق عليها قائلا:”أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل”

وأعلنت اليوم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الاثنين، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا مع إسرائيليين.

جاء ذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد النقابات الفنية، وانتهى قبل قليل.

حضر الاجتماع كل من عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة رئيس نقابة السينمائيين، وممثلون من نقابة المهن الموسيقية إلى جانب أعضاء من مجلس نقابة المهن التمثيلية بينهم سامي مغاوري، ومنير مكرم، وأيمن عزب.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية قد أصدر بيانا أمس نص على أنه تابع في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسؤولية نابعة من موقف وطني يمثل جموع الفنانين والمبدعيين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في احدي التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتعون للكيان الغاضب.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات والموقف في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع.

وأكد محلس النقابة أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية الوقاونين المنظمة لعمل النقابة وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية.

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