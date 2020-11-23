محمد رمضان وحمد المزروعي وعومير آدام
محمد رمضان وحمد المزروعي وعومير آدام
الهدهد

شهادة حق.. هذا ما قاله “الشيطان” حمد المزروعي بعدما دمر مستقبل محمد رمضان “بوسوسته”

كتب وطن
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علق المغرد الإماراتي البذيء المقرب من حكام ، على قضية الفنان المصري ـ التي قد تنهي مستقبله ـ وتسبب بها الأول بعدما نشر على حسابه الرسمي بتويتر صورة تجمع “رمضان” بعومير آدم المطرب الإسرائيلي المعروف.

 

وادعى حمد المزروعي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعدما أخذت القضية منحنى جادا وتم تحويل محمد رمضان للمحاكمة، أن الفنان المصري لم يكن على علم بأنه يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي.

 

وكتب ما نصه:”لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح”

 

وعبر العديد من النشطاء في ردودهم على المزروعي عن عدم اقتناعهم بتبريراته الواهية، مشيرين إلى أن محمد رمضان كان على علم بكل شيء وظن أن الأمر سيمر مرور الكرام وسط موجة الفاضحة التي تشهدها المنطقة.

 

وكان حمد المزروعي هو أول من نشر الصورة عبر حسابه بتويتر قبل أن يحذفها وعلق عليها قائلا:”أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في

 

وأعلنت اليوم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الاثنين، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا مع إسرائيليين.

 

جاء ذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد النقابات الفنية، وانتهى قبل قليل.

 

حضر الاجتماع كل من عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة رئيس نقابة السينمائيين، وممثلون من نقابة المهن الموسيقية إلى جانب أعضاء من مجلس نقابة المهن التمثيلية بينهم سامي مغاوري، ومنير مكرم، وأيمن عزب.

 

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية قد أصدر بيانا أمس نص على أنه تابع في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسؤولية نابعة من موقف وطني يمثل جموع الفنانين والمبدعيين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في احدي التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتعون للكيان الغاضب.

 

وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات والموقف في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع.

 

وأكد محلس النقابة أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية الوقاونين المنظمة لعمل النقابة وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية.

 

 

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