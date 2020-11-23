في دبي.. “شقراء جميلة” تدعو الرجال إلى جلسة تدليك في شقتها الخاصة ومفاجأة بانتظار المهرولين!

كلفت جلسة تدليك مقيماً عربياً في الإمارات 50 ألفاً و400 درهم، بعدما وقع ضحية لعصابة أفريقية تمتهن صيد الرجال بصور الشقراوات لابتزازهم وسرقتهم وتهديدهم بالقتل إذا أبلغوا الشرطة عنها.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تنظر الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم في هذه الواقعة، والتي تشير التحقيقات الواردة فيها إلى أن موظفاً عربياً في الأربعينيات من عمره، تعرف إلى مدلكة “حسناء” عبر موقع للتواصل الاجتماعي، وحجز معها موعداً للحصول على خدمة التدليك والعناية الشخصية في الشقة التي تقطنها.

ولدى وصول الضحية إلى هناك بعد الحصول على العنوان، قابل فتاة “سمراء” غير التي شاهد صورتها على موقع التواصل الاجتماعي، وحصل على جلسة تدليك من نوع آخر غير الذي كان يطلبه، كلفته قرابة 50 ألف درهم، بعدما تحول إلى ضحية جريمة سرقة وابتزاز.

وذكر المجني عليه أنه بوصوله باب الشقة، فتحت له امرأة ذات بشرة سوداء، ولما سألها عن الفتاة التي شاهد صورتها على موقع التواصل الاجتماعي، جاءه الرد السريع بعدما تفاجأ بأن الفتاة التي فتحت له الباب هي عنصر في تشكيل عصابي من 3 رجال ومثلهم من النساء من جنسية أفريقية.

وقامت العصابة بسحبه إلى الداخل، ووضعوا منشفة على فمه حتى لايطلب المساعدة، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا 400 درهم كانت في محفظته وهاتفه النقال، ثم طلبوا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقتين الائتمانيتين اللتين كانتا في حوزته، فصرح لهم بهما بعد تهديده بالقتل إن لم يفعل.

وتمكنت العصابة من سحب 50 ألف درهم من حسابات الضحية، ثم سلموه محفظته وهاتفه النقال بعد أن مسحوا جميع المحادثات التي جرت بين المجني عليه وتلك الفتاة، بعدها هربوا من المكان، إلا أن كاميرات المراقبة الموجودة في المكان كشفت هوية البعض منهم بعد الرجوع إليها بموجب البلاغ الذي تقدم به المجني عليه للشرطة.

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