“شاهد” ملكة جمال لبنان تُشجع السياحة بـ”أفخاذها وأردافها”.. هذا ما فعلته وأثارت غضب اللبنانيين!

أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي موجة جدل واسعة بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ملابسها الفاضحة التي ارتدتها بحجة تشجيع السياحة في بلادها.

وظهرت مايا رعيدي بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي داخل المتحف الوطني في بيروت، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

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وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: ” منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة”.

وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

انها #مايا_رعيدي ملكة جمال #لبنان الرسمية ،،وهيك بتشجع السياحة ،،ومن داخل المتحف الوطني ،، pic.twitter.com/1UwyzDAfye — Andre Dagher (@AndreDagher1) November 22, 2020

وعلق الناشط وسيم بارودي قائلاً: ” هل تشجع مايا على السياحة أم على القباحة ؟ لبنان أرقى من محاولة مسخه و إظهاره بهذه الصورة المعيبة بحق أي أنثى لبنانية و بحق الكيان اللبناني “.

هلئ مايا عم تشجع ع السياحة و لا عم تشجع على القباحة ؟ لبنان أرقى من محاولة مسخه و إظهاره بهي الصورة المعيبة بحق أي أنثى لبنانية و بحق الكيان اللبناني !#لبنان #مايا_رعيدي https://t.co/qip6IfEUCb — Wasim Baroudi (@WasimBaroudi) November 23, 2020

وتساءلت لمار: ” اذا كان هذا إعلان لتسويق المتحف الوطني، فماذا سيكون إعلان تسويق كازينو لبنان؟”.

اذا هيدا اعلان لتسويق المتحف الوطني

اعلان تسويق كازينو لبنان شو بيطلع معهم https://t.co/wPs8WVQqCI — 🇱🇧🦋Lamar🦋🇲🇫 (@Lamar73413246) November 22, 2020

واقترح شادي عبدالجليل تغيير عنوان خبر دعمها، وكتب: ” هيك صورة لازم يكون العنوان “مايا رعيدي تشجّع الدعارة من قلب المتحف الوطني في بيروت” هذه ليست حرية شخصية ، هذا يسمى تسليع المرأة”.

هيك صورة لازم يكون العنوان

"مايا رعيدي تشجّع الدعارة من قلب المتحف الوطني في بيروت"

هيدي مش حرية شخصية ، هيدا الشي اسمه تسليع المرأة https://t.co/1KUcArlNUA — Chady Abdel Jalil (@chadchoud2006) November 22, 2020

الناس لي بتجي بتزور المتحف بتكون مهتمة بالآثار والتاريخ مش هيدي الصورة لي بتجذب للمتاحف شعب حتى بالدعاية فاشل https://t.co/dMUzKJfvv6 — Farah.A (@maryoumi13) November 22, 2020

سياحة شو يا ماما وانت ع شوي رج تشلحي تيابك بالمتحف الوطني🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️من هوي المستشار ل🦓ورا الفكرة والفستان هيدا متحف مش night club🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/BvYAb4JpwB — Rolashalhoub (@Rolashalhoub2) November 22, 2020

وكتب محمد مواس: ” تشجيع السياحة يكون عبر الندوات والمحاضرات والمشاريع وليس عبر صورة نص فستان، شكرا مايا بري”.

تشجيع السياحة بكون عبر الندوات و المحاضرات و المشاريع و ليس عبر صورة نص فستان ، شكرا مايا بري https://t.co/ItnaQ3voiq — Mhamad mawas (@Mawas13) November 22, 2020

اليوم عنوان المشكل ( الفخاد والتأثير السياحي) https://t.co/g9RKP5h9MC — Hussein Alawad (@HusseinAlAwad3) November 22, 2020

وسخر مغرد قائلاً: “هل يعني حين أرى فخاد مايا رعيدي بالمتحف سأحجز تذكرة وأركض إلى المتحف؟ هذا تخلف”.

يعني انا اذا شفت فخاد مايا رعيدي بالمتحف بدي احجز تيكيت و اركض روح عالمتحف؟

العمى شو متخلفين — ممانع قوية معو (@lebnen00436408) November 23, 2020

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها. وبناء عليه أصبحت مايا رعيدي (24 عاماً) تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي.

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