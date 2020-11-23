ملكة جمال لبنان
ملكة جمال لبنان
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“شاهد” ملكة جمال لبنان تُشجع السياحة بـ”أفخاذها وأردافها”.. هذا ما فعلته وأثارت غضب اللبنانيين!

كتب Author 2
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أثارت موجة جدل واسعة بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ملابسها الفاضحة التي ارتدتها بحجة تشجيع في بلادها.

 

وظهرت مايا رعيدي بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي داخل في ، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

 

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وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: ” منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في ، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة”.

 

 

 

وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

 

 

وعلق الناشط وسيم بارودي قائلاً: ” هل تشجع مايا على السياحة أم على القباحة ؟ لبنان أرقى من محاولة مسخه و إظهاره بهذه الصورة المعيبة بحق أي أنثى لبنانية و بحق الكيان اللبناني “.

 

 

وتساءلت لمار: ” اذا كان هذا إعلان لتسويق المتحف الوطني، فماذا سيكون إعلان تسويق كازينو لبنان؟”.

 

 

واقترح شادي عبدالجليل تغيير عنوان خبر دعمها، وكتب: ” هيك صورة لازم يكون العنوان “مايا رعيدي تشجّع الدعارة من قلب المتحف الوطني في بيروت” هذه ليست حرية شخصية ، هذا يسمى تسليع المرأة”.

 

 

 

 

وكتب محمد مواس: ” تشجيع السياحة يكون عبر الندوات والمحاضرات والمشاريع وليس عبر صورة نص فستان، شكرا مايا بري”.

 

 

 

وسخر مغرد قائلاً: “هل يعني حين أرى فخاد مايا رعيدي بالمتحف سأحجز تذكرة وأركض إلى المتحف؟ هذا تخلف”.

 

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

 

وفي 2020 حالت جائحة والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها. وبناء عليه أصبحت مايا رعيدي (24 عاماً) تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي.

 

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